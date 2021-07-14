Kia рассекретила обновленное семейство Ceed

Европейское семейство Ceed третьего поколения пережило рестайлинг в середине жизненного цикла. Изменения претерпели хэтчбек, универсал и шутинг-брейк Proceed, а XCeed обновится позднее. Автомобили получили более свежий дизайн с пересмотренным передком и новым логотипом без овала, слегка изменились внутри, а также обзавелись новыми опциями и более современным оборудованием. Моторная гамма соперника Volkswagen Golf осталась нетронутой, если не считать новой трансмиссии для 120-сильного турбомотора.

Sorento. С рестайлингом Ceed получил новые бамперы и решетку радиатора новой изогнутой формы, которая в гибридной версии универсала Ceed SW закрыта глухой панелью. Оптика тоже изменилась: теперь роль ходовых огней блок-фарах выполняют три стреловидных диодных элемента, которые положены Ceed уже в «базе». На капоте красуется новый двухмерный логотип Kia , который ранее примерили Telluride

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Все модели «обуты» в легкосплавные диски с новым дизайном размерностью 17 либо 18 дюймов, а для кузова доступны четыре новых цвета. Особое внимание уделили версиям GT-Line и GT, которые теперь выделяются задними фонарями с рисунком из 48 элементов, напоминающих по форме пчелиные соты, которые последовательно загораются и гаснут при включении поворотников.

В салоне изменения менее заметны. Здесь появились новые, более качественные материалы отделки, доступной в девяти вариантах. 12,3-дюймовая цифровая приборка, положенная топовым исполнениям, получила новый интерфейс, а мультимедийная система все еще оснащается экраном размерностью от восьми до 10,25 дюйма.

Для модели заявлены USB-порт на центральном тоннеле для зарядки гаджетов задних пассажиров, подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль и аудиосистема JBL с восемью динамиками, а также обновленный набор ассистирующих систем Drive Wise. Теперь в него входят ассистент удержания в полосе движения и система автоматического торможения при движении задним ходом.

В гамму двигателей входят как обычные ДВС, так и гибридные силовые установки. Базовый мотор – литровая «турботройка» мощностью 120 сил – теперь доступна не только с «механикой», но и с семидиапазонным роботом с двойным сцеплением и 48-вольтовой надстройкой. Тот же двигатель доступен в битопливной модификации мощностью 100 сил. Роботизированная коробка также предложена для 1,6-литрового дизеля, выдающего 136 сил, и работающего также с «механикой» iMT. С ручной коробкой либо «роботом» работает 1,5-литровая наддувная «четверка» T-GDi на 160 сил.

Универсал Ceed SW оснащается подключаемой бензоэлектрической установкой PHEV на базе 105-сильного мотора 1.6, который в паре с 61-сильным электродвигателем выдает 141 силу. Мотор запитывается от литий-ионного аккумулятора емкостью 8,9 киловатт-часа, обеспечивающего до 58 километров хода только на электричестве.

Наконец, самые мощные Ceed и Proceed с приставкой GT приводятся в движение 1,6-литровой «турбочетверкой», выдающей 204 лошадиные силы в связке с безальтернативной семидиапазонной трансмиссией DCT.