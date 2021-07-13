Nissan обновил электрический хэтчбек Leaf

Корпорация из Японии Nissan
обновила электромобиль Leaf. Все новшества улучшили безопасность благодаря вспомогательным системам помощи шоферу.
Теперь Nissan Leaf
обладает новым механизмом оповещения пешеходов, названный компанией Canto. Его разработкой занимались звукорежиссеры марки. Он нужен, чтобы люди на пешеходных переходах слышали о приближении электрокара.
Звучание новинки напоминает собой звук обычного ДВС. Технология активизируется в автоматическом режиме на скорости до 30 км/ч в зависимости от того, начинает тормозить автомобиль или он ускоряется.
Nissan Leaf получил еще и «умную» систему выявления слепых зон, способную брать под контроль перемещение электрокара по полосе. Если шофер перестраивается в иную полосу, но в слепой зоне уже располагается другая машина, то система направит электромобиль в необходимое положение.
Помимо того, базовая версия Nissan Leaf все также обладает восьмидюймовым экраном мультимедиа, климат-контролем, помощником переключения и прочими опциями.
Стандартный электромобиль укомплектован батареей на 40 кВт/ч и электроагрегатом на 148 л.с., которые обеспечивают дальность хода в 270 км. Продается и вариант с 214-сильным электромотором с аккумулятором на 62 кВт/ч и запасом хода 385 км/ч. В Британии Nissan Leaf, несмотря на изменения, не подорожал, за него прося те же 2,6 миллиона рублей.