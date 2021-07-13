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Nissan обновил электрический хэтчбек Leaf

Car.ru
3 часа назад
Корпорация из Японии Nissan обновила электромобиль Leaf. Все новшества улучшили безопасность благодаря вспомогательным системам помощи шоферу.
Nissan обновил электрический хэтчбек Leaf
Фото: Car.ruCar.ru
Теперь Nissan Leaf обладает новым механизмом оповещения пешеходов, названный компанией Canto. Его разработкой занимались звукорежиссеры марки. Он нужен, чтобы люди на пешеходных переходах слышали о приближении электрокара.
Звучание новинки напоминает собой звук обычного ДВС. Технология активизируется в автоматическом режиме на скорости до 30 км/ч в зависимости от того, начинает тормозить автомобиль или он ускоряется.
Nissan Leaf получил еще и «умную» систему выявления слепых зон, способную брать под контроль перемещение электрокара по полосе. Если шофер перестраивается в иную полосу, но в слепой зоне уже располагается другая машина, то система направит электромобиль в необходимое положение.
Помимо того, базовая версия Nissan Leaf все также обладает восьмидюймовым экраном мультимедиа, климат-контролем, помощником переключения и прочими опциями.
Стандартный электромобиль укомплектован батареей на 40 кВт/ч и электроагрегатом на 148 л.с., которые обеспечивают дальность хода в 270 км. Продается и вариант с 214-сильным электромотором с аккумулятором на 62 кВт/ч и запасом хода 385 км/ч. В Британии Nissan Leaf, несмотря на изменения, не подорожал, за него прося те же 2,6 миллиона рублей.
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