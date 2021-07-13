Nissan обновил электрический хэтчбек Leaf

Корпорация из Японии Nissan обновила электромобиль Leaf. Все новшества улучшили безопасность благодаря вспомогательным системам помощи шоферу.

Теперь Nissan Leaf обладает новым механизмом оповещения пешеходов, названный компанией Canto. Его разработкой занимались звукорежиссеры марки. Он нужен, чтобы люди на пешеходных переходах слышали о приближении электрокара.

Звучание новинки напоминает собой звук обычного ДВС. Технология активизируется в автоматическом режиме на скорости до 30 км/ч в зависимости от того, начинает тормозить автомобиль или он ускоряется.

Nissan Leaf получил еще и «умную» систему выявления слепых зон, способную брать под контроль перемещение электрокара по полосе. Если шофер перестраивается в иную полосу, но в слепой зоне уже располагается другая машина, то система направит электромобиль в необходимое положение.

Помимо того, базовая версия Nissan Leaf все также обладает восьмидюймовым экраном мультимедиа, климат-контролем, помощником переключения и прочими опциями.