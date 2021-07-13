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5 неожиданных причин, по которым машина не пройдет техосмотр

Car.ru
2 часа назад
Ввод в действие новых реформ, ужесточающих ТО, пока отложен. В определенном виде процедуру получения диагностических карт все же сохранят. В настоящее время при техосмотре к автомобилю могут предъявляться достаточно странные требования.
5 неожиданных причин, по которым машина не пройдет техосмотр
Фото: Car.ruCar.ru
Брызговики - деталь полезная, они спасают от грязи во время дождя. Но отсутствие брызговиков с безопасностью движения мало связано, тем не менее их отсутствие может сыграть определяющую роль.
Дополнительные секции, расположенные на зеркалах заднего вида, небольшие сферические наклейки сотрудники считают незаконным тюнингом. На практике они почти бесполезны, но и не мешают. Однако перед ТО их лучше снять.
Оплетка на руле – с виду невинный аксессуар, но перед посещением пункта техосмотра ее лучше убрать. Считается, что такой аксессуар может крутиться на руле и мешать управлению.
Демонтированные сиденья могут стать проблемой при техосмотре, если к примеру, они были убраны для увеличения пространства салона. Данное обстоятельство может быть признано нарушением.
Обилие ржавчина на кузове, особенно на несущих элементах, станет препятствием для выдачи диагностической карты.
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