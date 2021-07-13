Что запрещено делать автомобилистам и мотоциклистам во дворах?

Водителям за обычную парковку во дворах домов грозит немалый штраф. На таких земельных участках действуют другие правила, и о них должен знать шофер.

Во дворах запрещается длительное время прогревать мотор. В ПДД стоянкой называется намеренное прекращение перемещения автомобиля больше чем на 5 минут, если оно не связано с выгрузкой/загрузкой вещей и высадкой/посадкой людей.

Если водитель все же нарушил запрет на стоянку машины с активированным двигателем, ему грозит штраф до 1500 рублей.

Другое нарушение касается работы агрегата с испорченным глушителем под окнами жилых домов. Помимо того, запрещается обычная парковка на придомовых территориях. Согласно действующим правилам, возле домов должны работать гостевые паркинги, а сами жильцы обязуются использовать гаражи или спецстоянки.

Запрещается оставлять личный транспорт на газоне и тротуаре. В первом случае, если брать в расчет Москву, штраф достигает 5000 рублей для физлиц, для юридических - 300 000 рублей. Во втором - 1000 рублей согласно КоАП.

Закон воспрещает перекрывать выезды из дворов, которые предусматриваются генпланами. Автомобилисту, оставившему свою машину на единственной проезжей части или под аркой, грозит штрафная санкция в размере 2000 рублей, в столицах - 3000 рублей.