Пробег или возраст: на что обращать внимание перед покупкой?

В идеале следует ориентироваться и на одно и на другое. Но если приходится выбирать, мы поделимся советами.

Автопроизводитель составляет свои рекомендации по обслуживанию автомобиля, ориентируясь на некий среднегодовой пробег. Но известно немало случаев, когда автолюбитель использует машину очень редко. И большую часть года она простаивает в гараже. Стоит ли тогда так часто менять рабочие жидкости?

Машина заведется и будет работать с маслом, которое бездействовало вместе с ней даже несколько лет. Но при этом производитель авто не гарантирует корректной работы всех узлов.

Все потому, что даже в неработающем автомобиле у масла не прекращается процесс окисления. И оно утрачивает некоторые свои свойства.

Тормозная жидкость гигроскопична. Поэтому ориентироваться с заменой следует все же по времени, а не по числу пройденных километров.

Антифриз — довольно стойкий “боец”. Но со временем его антикоррозийные присадки утрачивают свои способности.

Увядает с годами и колесная резина. Что до ремня ГРМ — то это дело скорее безопасности. Ведь, если ремень оборвется, может пострадать двигатель.