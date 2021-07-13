Kia показала обновлённое семейство Ceed за день до премьеры

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию обновленного семейства Ceed. На изображении представили шутинг-брейк ProCeed GT, а также хэтчбек и универсал Ceed. Последние две версии показаны в комплектации GT Line, а универсал еще и с гибридной силовой установкой. Обновлённое семейство сохранило узнаваемую внешность, однако в дизайне модели все же произошли некоторые изменения, подробно оценить которые можно будет 14 июля.

Фото: © Kia / Motor1.com © Kia / Motor1.com

Радикальных изменений в дизайне обновлённого семейства Kia Ceed не произошло. Все три автомобиля сохранили узнаваемую внешность, получив точечные изменения в дизайне кузовов. Первое, что бросается в глаза — изменённая форма радиаторной решетки, которая теперь заметно изгибается в нижней части. Передний бампер модели получил крупные боковые воздухозаборники, от которых к колесам отходит тонкий вырез, создающий эффект разрыва.

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Среди других нововведений можно заметить изменённый дизайн головной оптики и колесных дисков, а также вставку в центральном воздухозаборнике, которая делит его на несколько сегментов. Какие изменения произошли в интерьере, пока неизвестно. Ожидается, что в «базе» обновлённый Ceed получит 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который за доплату можно будет заменить на дисплей диагональю 10,25-дюйма.

Так же в компании не раскрывают моторную гамму, которой оснастят обновлённую модель. Однако какой-то революции в области двигателей не ожидается. Скорее всего, семейство Ceed сохранит турбомотор Smartstream 1.5 T-GDI мощностью 160 лошадиных сил, 120-сильный двигатель объёмом один литр, а также топовый 204-сильный агрегат объемом 1,6 литра. Они будут работать в паре с механической трансмиссией или семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями.

Официальная премьера обновлённых Kia Ceed состоится 14 июля.