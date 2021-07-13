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Справится даже новичок: как обмануть автомобильный компьютер?

Car.ru
1 час назад
Система автомобильного компьютера является очень полезной и устанавливается во все современные машины, которые выпускаются с производственных конвейеров.
Водители придумали способы обмануть автомобильный компьютер
Фото: Car.ruCar.ru
Российское правительство повсеместно внедряет систему контроля транспорта (ГЛОНАСС). В свою очередь и руководители транспортных компаний, и сами водители уже успели испытать систему контроля транспорта в действии и по достоинству оценить ее работу. Однако водители придумали несколько способов, которые могут помочь временно отключить компьютер во время движения, когда в этом возникает необходимость.
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Ломаем систему терминала. Одним из первых вариантов временного отключения бортового компьютера становится отключение питания контроллера. Осуществить это действие очень просто, а в дальнейшем, когда возникнет необходимость, все можно вернуть в исходное положение и компьютер снова будет исправен.
Способ является очень простым и незамысловатым. Он отлично подойдет для начинающих водителей, которые не хотят заморачиваться со сложностями других вариантов отключения компьютера, используя банальный. Опытные автомобилисты в шутку называют этот способ для "лузеров".
Уничтожить антенну системы контроля транспорта. Вывести из строя такого "неприятеля", как антенна, "очумельцы" предлагают несколькими вариантами: просто вырвать ее, чтоб не мозолила глаза, обмотать фольгой, накрыть металлическим стаканчиком и так далее.
Тут достаточно банальной фантазии водителей, которая поможет решить проблему и избежать ее повторных проявлений. В дальнейшем устранить использование препятствие будет очень просто и удобно. Единственное, к чему может привести подобная практика, так это к сокращению числа видимых терминалом спутников.
Но для определения координат "подконтрольного" транспортного средства устройству достаточно получать сигналы с трех спутников.
Иглоукалывание. Вывести антенну из строя можно самым банальным способом, который заключается в ее протыкании обычной иглой. Правда, такой метод может стать очень ошибочным из-за того, что антенна будет сильно повреждена и впоследствии ее придется полностью менять, так как исправить такой прокол будет непросто.
Способ действительно очень простой. В критических ситуациях водители могут им воспользоваться, но не стоит забывать о том, что неправильное использование иглы приведет к полному отключению системы и возникновению необходимости ее последующего ремонта или полной замены, что очень дорого даже для машин отечественного производства, не говоря уже про зарубежные автомобили.
Заключение. Существуют и другие способы временного выключения бортового компьютера, но перед тем как воспользоваться одни из них водители должны подумать, что необходимы веские основания для применения таких действий. Если их нет, то лучше не рисковать и не выводить систему из строя, пускай даже временно.
Бортжурнал,Правительство РФ,
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