Водители придумали способы обмануть автомобильный компьютер

Система автомобильного компьютера является очень полезной и устанавливается во все современные машины, которые выпускаются с производственных конвейеров.

Российское правительство повсеместно внедряет систему контроля транспорта (ГЛОНАСС). В свою очередь и руководители транспортных компаний, и сами водители уже успели испытать систему контроля транспорта в действии и по достоинству оценить ее работу. Однако водители придумали несколько способов, которые могут помочь временно отключить компьютер во время движения, когда в этом возникает необходимость.

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Ломаем систему терминала. Одним из первых вариантов временного отключения бортового компьютера становится отключение питания контроллера. Осуществить это действие очень просто, а в дальнейшем, когда возникнет необходимость, все можно вернуть в исходное положение и компьютер снова будет исправен.

Способ является очень простым и незамысловатым. Он отлично подойдет для начинающих водителей, которые не хотят заморачиваться со сложностями других вариантов отключения компьютера, используя банальный. Опытные автомобилисты в шутку называют этот способ для "лузеров".

Уничтожить антенну системы контроля транспорта. Вывести из строя такого "неприятеля", как антенна, "очумельцы" предлагают несколькими вариантами: просто вырвать ее, чтоб не мозолила глаза, обмотать фольгой, накрыть металлическим стаканчиком и так далее.

Тут достаточно банальной фантазии водителей , которая поможет решить проблему и избежать ее повторных проявлений. В дальнейшем устранить использование препятствие будет очень просто и удобно. Единственное, к чему может привести подобная практика, так это к сокращению числа видимых терминалом спутников.

Но для определения координат "подконтрольного" транспортного средства устройству достаточно получать сигналы с трех спутников.

Иглоукалывание. Вывести антенну из строя можно самым банальным способом, который заключается в ее протыкании обычной иглой. Правда, такой метод может стать очень ошибочным из-за того, что антенна будет сильно повреждена и впоследствии ее придется полностью менять, так как исправить такой прокол будет непросто.

Способ действительно очень простой. В критических ситуациях водители могут им воспользоваться, но не стоит забывать о том, что неправильное использование иглы приведет к полному отключению системы и возникновению необходимости ее последующего ремонта или полной замены, что очень дорого даже для машин отечественного производства, не говоря уже про зарубежные автомобили.