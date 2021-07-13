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Hercules Electric и Pininfarina создадут электропикап Alpha

Car.ru
2 часа назад
Стартап из Детройта Hercules Electric Mobility заручился помощью сотрудников итальянского тюнинг-ателье Pininfarina для сборки электропикапа Alpha. Для этого обе стороны заключили соглашение о стратегическом взаимодействии.
Hercules Electric и Pininfarina создадут электропикап Alpha
Фото: Car.ruCar.ru
Согласно пунктам контракта, Pininfarina будет играть главную роль в создании нового электрокара американцев в кузове пикап. Работа над проектом начнется в самое скорое время. О цене вопроса ничего неизвестно, Hercules Electric и его итальянский компаньон об этом умалчивают.
В руководстве тюнинг-ателье отметили, что займутся разработкой нового дизайна для транспортных средств стартапа из США. Одним из важнейших моментов является намерение подчеркнуть во внешнем виде машины экологическую устойчивость.
Новый электрический пикап Alpha появится на рынке в следующем году. Благодаря наличию четырех силовых установок автомобиль станет генерировать 1000 л.с. В компании заявили, что эти моторы способны обеспечить независимое управление крутящим моментом для получения сверх производительности и отличной стабильности.
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