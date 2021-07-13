Hercules Electric и Pininfarina создадут электропикап Alpha

Стартап из Детройта Hercules Electric Mobility заручился помощью сотрудников итальянского тюнинг-ателье Pininfarina для сборки электропикапа Alpha. Для этого обе стороны заключили соглашение о стратегическом взаимодействии.

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Согласно пунктам контракта, Pininfarina будет играть главную роль в создании нового электрокара американцев в кузове пикап. Работа над проектом начнется в самое скорое время. О цене вопроса ничего неизвестно, Hercules Electric и его итальянский компаньон об этом умалчивают.

В руководстве тюнинг-ателье отметили, что займутся разработкой нового дизайна для транспортных средств стартапа из США. Одним из важнейших моментов является намерение подчеркнуть во внешнем виде машины экологическую устойчивость.