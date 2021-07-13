Самые красивые автомобили от производителя Auburn

Auburn – компания из Америки, ставшая основой для образования группы Auburn-Cord-Duesenberg.

Фото: Car.ru Car.ru

Годом ее основания стал 1900 в Оберне, Индиана. Компания не имела известности вплоть до 1924 года, когда пост ее генерального директора занял Эндрю Лоббан Корд. После решения вопроса с перепроизводством, Корд стал владельцем контрольного пакета акций, и приступил к формированию своего промышленного англомерата.

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Отличительные черты. Модели Auburn, Модели Auburn, выпускавшиеся серийно, имели отличительные черты в виде неплохого дизайна, технологических инноваций и доступной цены. Наибольшую яркость из них получили два поколения Auburn Boattail Speedster, за разработку которых отвечали стилисты Алан Лими и Гордон Бьюриг.

На протяжении периода Великой депрессии компания сумела выжить, снизив стоимость собственной продукции до требуемого уровня, хотя полученный результат был только временным, и не принес решения важнейших проблем. В 1937 году транспортная империя Auburn-Cord-Duesenberg прекратила свое существование, что повлекло за собой исчезновение марки Auburn.

История компании. Создание компании состоялось в 1900 году на основе Eckhart Carriage Company, с 1985 года занимавшейся Создание компании состоялось в 1900 году на основе Eckhart Carriage Company, с 1985 года занимавшейся производством конных экипажей. Источником названия стал Оберн, штат Индиана, где и расположилось предприятие. Создателями первой машины были Фрэнк и Морис Экхарты. В качестве силовой установки машина имела одноцилиндровый мотор, объемом 2,3 литра и мощностью 10 л.с. Особенностями автомобиля также были литые шины, наличие румпеля вместо рулевого колеса и цепной привод. В дальнейшем был начат серийный выпуск автомобилей, стоимостью порядка тысячи долларов, что позволило уже в 1909 году открыть другой завод.

В 1905 году была проведена модернизация силовой установки — 2-цилиндровый мотор, в 1909 г. - 4-цилиндровый, а в 1911 г. - уже 6-цилиндровый. Поставки многоцилиндровых моторов осуществляла компания Rutenber. На протяжении Первой мировой войны предприятие было закрыто по причине нехватки материалов.

В 1918 году доля братьев Экхарт была продана инвесторам из Чикаго Уильяму Ригли-младшему и Ральфу Барду. Спустя год была выпущена модель Beauty Six, установившая рекорд продаж в 6062 единицы. Она была оборудована рядным шестицилиндровым мотором фирмы Continental объемом 3,7 литра и мощностью 43 л.с. Машина предлагалась в 5 разновидностях кузова.

В 1924 году свою долю в компании покупает Лоббан. Спустя некоторое время он был назначен генеральным директором, и сумел провести отличную рекламную кампанию для не проданных автомобилей.

Спустя 4 года дизайнер Алан Лими разработал первый автомобиль с хвостом boattail, представлявший собой двухместный родстер на 8-цилиндровом моторе. Наивысшая скорость этого автомобиля составляла 173 км/ч.

В 1936 году, после проведения нескольких модернизаций, Корд был вынужден продать имеющиеся у него акции, а группа-уйти с рынка. Штаб-квартира Auburn в настоящее время представляет собой музей, с полученным статус исторического национального памятника.