Какие вещи нельзя оставлять в машине на июльском пекле

Июльский зной, установившийся в России, – повод актуализировать знания о правилах безопасной эксплуатации автомобиля. Оставляя машину на солнце, вы рискуете лишиться своего транспортного средства, нанести непоправимый ущерб дорогостоящему имуществу и даже навредить собственному здоровью. От некоторых привычек, вещей и гаджетов в салоне нужно срочно избавиться. Объясняем, почему.

Автомобиль воспринимается большинством водителей как своего рода второй дом. Салон транспортного средства постепенно обрастает всевозможными аксессуарами и гаджетами. В подстаканниках и кармашках поселяются ёмкости с напитками и еда. В закромах багажника и в «бардачке» оказываются всевозможные полезные мелочи, превращающие путешествие в комфортное времяпрепровождение. Немногие задумываются о том, что яркое палящее солнце и высокая температура могут сотворить с такими вещами. Беспокоиться действительно есть о чём. Вот лишь некоторые вещи, которые в салоне оставлять категорически нельзя. Пренебрежение рекомендацией ведёт к большой беде.

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Очки

Почти все водители пользуются при управлении автомобилем очками – обычными или солнцезащитными. Автопроизводители в большинстве своём с завода предусматривают специальные места для хранения таких аксессуаров в салоне транспортного средства. Как правило, очечники располагают в безопасной зоне – на месте потолочной ручки у головы водителя.

Часть автомобилистов находит иные места для хранения своих очков. Предусмотрительные граждане кладут их в очечник и забирают с собой, иные убирают в «бардачок» или в карман двери. Впрочем, находятся и те, кто просто ставит их на торпедо или нахлобучивает на рулевую колонку, напрочь забывая о безопасности. Под лучами палящего солнца солнцезащитные очки без диоптрий могут раскалиться настолько, то начнут деформироваться. Обычные очки и вовсе могут сфокусировать попадающие на них лучи и спровоцировать возгорание в салоне. Вероятность этого невысока, но прецеденты случались.

Бутылки

К столь же печальным последствиям приводит порой и оставленная в салоне автомобиля бутылка – даже если она пластмассовая. Ёмкость, наполненная водой или любой другой прозрачной жидкостью, может превратиться в линзу и сфокусировать попадающие на неё солнечные лучи. Оставлять такие вещи в салоне летом точно не стоит.

Пластмассовая ёмкость с напитком при нагреве на солнце начинает активно выделять вредные химические вещества. В частности, бисфенол А, несущий реальную угрозу здоровью человека. Выделяются из пластика и производные бензола, которые также являются опасными канцерогенами.

Отдельную опасность представляют ёмкости с кисломолочными напитками. На жаре они начинают мгновенно «бродить». Это приводит к повышению давления внутри упаковки, и, как следствие, к её разрыву. К пожару это привести не может, а вот химчистка салону вашего авто действительно потребуется.

Зажигалка

Любой сознательный водитель всегда кладёт в машину аксессуары для розжига костра. Обычно это газовая зажигалка. Много места для хранения такому аксессуару не требуется, поэтому он обычно оказывается непосредственно в салоне – как правило, в каком-нибудь открытом отсеке на центральном тоннеле. Зимой это не грозит ровным счётом ничем, а вот летом зажигалка может наделать огромных бед. Когда палящие лучи солнца добираются до зажигалки, газ в ней начинает стремительно расширяться. Последствия известны и печальны. Ёмкость с газом взрывается подобно гранате и выстреливает в окружающих множеством мелких острых осколков. В отдельных случаях машина может загореться.

При обращении с зажигалкой автомобилистам стоит проявлять предельную осторожность. Аксессуар всегда должен находиться вдали от прямых солнечных лучей, в защищённом от нагрева месте. В противном случае неприятности – лишь вопрос времени и везения.

Зажигалка, как и обычные спички, – вещь несовершенная. В морозы газ не испаряется, разжечь его почти невозможно. Простые спички в машине быстро отсыревают и приходят в негодность. Мы рекомендуем на экстренный случай возить с собой специальные охотничьи спички – они не портятся, не взрываются и могут выручить всегда.

Аэрозольные баллончики

Любые аэрозольные баллоны в салоне оставленного на солнце авто – ещё один источник потенциальной опасности. При нагревании ёмкости её содержимое активно расширяется. В конечном счёте ёмкость может взорваться и нанести урон как людям, так и автомобилю. Специалисты рекомендуют не оставлять в авто любые баллоны – с монтажной пеной, дезодорантом, освежителем воздуха и так далее. Существенной разницы в данном случае нет.

Санитайзер

Стать причиной бед вполне может и оставленный в салоне автомобиля санитайзер. Многие из этих жидкостей готовятся на базе спирта и упаковываются в пластмассовую тару. Последняя, напомним, может выполнять роль линзы и поджечь легковоспламеняющееся вещество. Санитайзеры нужно прятать от солнца или забирать с собой.

Еда и сладости

Неприкосновенный запас еды можно найти чуть ли не в каждом автомобиле. Нередко это всевозможные леденцы и шоколадки, не переносящие жару. Под палящими лучами солнца такие продукты не просто плавятся и пачкают всё вокруг, но и изменяют свои химические свойства. Есть их после сильного нагрева опасно. Беречь от солнца стоит и все другие продукты, боящиеся нагрева. Возите с собой орехи и сухофрукты.

Медикаменты и косметика

Оставляя в салоне авто косметику, вы обрекаете её на выброс. Под палящими лучами солнца такого рода средства быстро разлагаются и теряют свойства. Медикаменты портятся не менее быстро. И то, и другое может нанести вред вашему организму. В лучшем случае из-за солнца и нагрева утратятся полезные свойства, в худшем – вы просто отравитесь или навредите коже.

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