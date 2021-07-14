Ультратанки и оживление «мертвецов»: что творят автоблогеры в РФ

Они выжимают из любой, даже самой дешёвой и «убитой» легковушки все соки, а потом вкладывают в неё сотни тысяч рублей, превращая в заряженного монстра на дорогах. Они рассказывают, как избежать встречи с мошенниками и сохранить заработанные честным трудом деньги. Чем ещё занимаются автоблогеры в России и кто из них самый популярный на YouTube — в материале NEWS.ru.

Фото: Reuters Reuters

Лиса Рулит (1,42 млн подписчиков)

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Автором канала «Лиса Рулит» (1,42 млн подписчиков) является Елена Лисовская . Она ведёт ещё два проекта: «Лиса жарит» (258 тысяч подписчиков) и «Тест-Драйв от Лисы» (19,5 тысяч подписчиков). Последний не обновлялся с сентября 2013-го.

Основной блог— «Лиса Рулит» — рассказывает практически обо всех марках автомобилей и редких моделях. Например, про первый российский серийный электромобиль LADA Ellada или китайский кроссовер Zotye Coupe. Журналист также проводит тест-драйвы новых и подержанных машин.

Я очень давно в автожурналистике, больше 10 лет. Со мной работают все пресс-службы, плюс у меня хорошие знания по подержанным машинам, поэтому одно с другим [вот так] срослось. <...> У нас каждые съёмки по-своему интересны <...> Сейчас я никаких средств в развитие [канала] не вкладываю, кроме собственного труда. Когда я начинала, конъюнктура рынка была совершенно иная, никаких средств не требовалось. Требовалось только работать. Сейчас уже вряд ли так получится, — отметила Лисовская в разговоре с NEWS.ru.

Канал «Лиса Рулит» зарегистрирован 20 марта 2012 года. Общее количество просмотров приближается к 400 млн (399 387 243 на 13 июля 2021-го). Самым популярным роликом является выпуск про «Развод при покупке нового авто». С момента публикации — 27 июня 2016 года — он набрал 6,3 млн просмотров. Первым видео на канале стал сюжет о «перекупе» Lexus (26 декабря 2012 года). Его посмотрели чуть больше 2 млн раз.

Антон Воротников (1,48 млн подписчиков)

Антон Воротников создал одноимённый канал 25 декабря 2010-го. Первый ролик «залит» 28 июня 2011-го. Судя по кадрам, владельцы иномарок BMW 540(е39) и Porsche 911 Carrera 4s решили посоревноваться в скорости на городских дорогах.

В описании к проекту говорится, что на странице публикуются «настоящие непроплаченные сравнительные тест-драйвы». Воротников проверяет машины на прочность при любых дорожных условиях: в снег, дождь, в лужах, сугробах, на бездорожье и т. д.

Самое популярное видео — «Нива 3D против Toyota Land Cruiser 200» от 26 февраля 2014-го. Его посмотрели 11,5 млн раз. На кадрах отечественный внедорожник ничем не уступает «японцу», преодолевая всё те же глубокие сугробы. Общее число просмотров канала — 524 млн.

Уроженец Челябинска Виталий Орехов на YouTube c октября 2014 года. Начинал с небольших роликов на спортивную тематику — выкладывал 20-секундные видео из тренажёрного зала, собственной кухни, примерял образ фитоняшки Анжелы.

Особой популярностью пользуются скетчи про Батю, постоянно подшучивающего над школьником-качком и тестирующего раритетные авто советского производства: ВАЗ-2101 («Копейка»), ГАЗ-24, мотоцикл «Минск», УАЗ или ЗАЗ-698 «Запорожец». Он также снимает сериал «Гараж» о жизни простых трудяг-автомехаников, попадающих в необычные жизненные ситуации и непременно «при участии» автомобилей.

Данное видео создано в развлекательных целях и не пропагандирует ничего кроме юмора и стёба. А то,что алкоголь и курение вредны для здоровья, это и ежу понятно. Все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны, — шутит в начале каждого ролика автор канала.

Самым популярным видео является «Типичная свадьба на деревне» (12 млн просмотров) от 12 августа 2017-го. Правда, выпуск не на автомобильную тематику. Общее количество просмотров — 501 млн.

Оживляющий «мертвецов» Ильдар АВТО-ПОДБОР (4,2 млн подписчиков)

Автором канала «Ильдар АВТО-ПОДБОР» является Ильдар Сибгатуллин. Он помогает подписчикам грамотно выбрать машину за определённую сумму. Например, Lada Priora за 200 тысяч рублей или кроссовер за 700 тысяч.

Материалы Сибгатуллина отличаются интересным повествованием и необычными фактами об автопроизводителях. Не зря Ильдар много лет работал в автосервисах и салонах. Блогер также понятным языком рассказывает, как не стать жертвой мошенников и перекупщиков при выборе «железного коня». Умеет Ильдар и «оживлять мертвецов» — восстанавливать машины в полевых условиях — от BMW E39 до «Москвича» 1957 года выпуска.

Самым популярным является ролик о «женщине-перекупе» и «затоталенном Opel Astra » — 10 млн просмотров. Материал опубликован в августе 2016-го. Всего на канале 926 млн просмотров.

smotraTV Эрика Давидыча (4,25 млн подписчиков)

Эрик Китуашвили , известный как Эрик Давидыч, — один из первых и самых известных автоблогеров России. Его канал smotraTV создан в декабре 2009-го. Она прославился обзорами на люксовые автомобили — Bentley Rolls-Royce , Porshe, Mercedes-Benz и другие.

С присущим ему юмором Давидыч критиковал седаны за 15–20 млн рублей, не стеснялся называть владельцев Mercedes G-class «бомжами» во время тест-драйва Bentley Mulsanne. Эрик не брезговал и «гонками» по дорогам Москвы, часто с превышением скорости.

Китуашвили также запомнился «охотой» на нечистых на руку, по его мнению, сотрудников ГИБДД , якобы берущих взятки. Тогда аудитория разделилась на два лагеря. Одни считали его борцом за справедливость, вторые — провокатором.

Кроме того, его обвиняли в мошенничестве с автострахованием, арестовали в феврале 2016-го и приговорили к 4,8 года в октябре 2018-го. Почти через три месяца его освободили. После этого Эрик изменил концепцию канала, начал больше ездить по регионам России и делиться мнением о посещённых городах. Подписчики неоднократно отмечали высокое качество «картинки» в сюжетах Давидыча.

Самым популярным видео является тест-драйв внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG (15 млн просмотров). Ролик выпущен в октябре 2014-го. Всего сюжеты Эрика посмотрели 797 млн раз.

AcademeG и его ультратанки (5,07 млн подписчиков)

«Академик», он же «Академег» — Константин Заруцкий. Начав с обзоров подержанных и недорогих авто, сейчас блогер превращает грузовик ЗИЛ в «заряженного» монстра, у которого под капотом 600 л. с., и переделывает ГАЗ-М-20 «Победа» и Bentley в «ультратанки», а потом проверяет их на прочность.

Меня зовут Костик, и я имею свой субъективный взгляд на автомобили, на этом канале вы не увидите заискиваний перед производителями и политкорректных речей, так же я не поклоняюсь автомобилям, ввиду этого я смотрю на них сверху вниз и вижу все их изъяны и недостатки. Если угодно, это автокритика, — отметил Заруцкий в описании своего канала.

Канал AcademeG создан в декабре 2010 года. Самым популярным роликом стал «Ultimate BMW X5» о переделанном немецком внедорожнике и его тест-драйве на бездорожье. Общее количество просмотров превышает миллиард.

Дима Гордей. С велосипеда в Lamborghini (6,15 млн подписчиков)

Пожалуй, самый популярный автоблогер Рунета, напугавший подписчиков «сожжённым» суперкаром Lamborghini, — Дмитрий Гордей. Позже выяснилось, что спалили лишь модель дорогого авто. На YouTube с октября 2009-го. Но обзоры на машины публикуются с декабря 2016-го — с тюнинга ВАЗ-2107.

До этого Дмитрий, работая в цирке в Германии, снимал ролики о жизни в ФРГ и о своём увлечении велосипедным спортом (BMX). Вернувшись в родной Санкт-Петербург, блогер погрузился в автомобильную «движуху» и стал настоящей звездой YouTube.

В 2018-м Гордей запустил шоу «Тачку на прокачку», где модернизирует машины зрителей. Модели выбирает случайным образом. Также ютубер снимает «Автоприговор», где автобренды соревнуются по разным показателям.