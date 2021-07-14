Интересные факты об автомобиле Trabant

Необычный автомобиль «Трабант» никогда не был идеальным, поэтому собирал вокруг себя много различных осуждений, комментариев и споров.

Фото: car.ru car.ru

Найти вторую такую же модель машины просто невозможно. Эта модель действительно была одной из самых интересных, поэтому она заслуживает внимания и подробного рассказа.

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Не цельнопластиковый. Первым необычным фактом о данном автомобиле можно назвать то, что он никогда не был цельнопластиковым. Автомобиль был разработан на классической платформе, а такой вариант отделки кузова производители использовали для того, чтобы он выделялся среди конкурентов.

Платформа модели была сварена из стальных штамповок, на которые навешивали пластиковые элементы, а именно, двери, крылья и крышу. Каждый элемент разрабатывали из дуропласта, представлявшего собой смесь карболовой кислоты (фенопласта), отвердителя и армирующего наполнителя из отходов хлопкового производства.

Динамика автомобиля это второй факт, который привлекал покупателей. Все дело в том, что машина отличалась весьма заурядными техническими данными и, казалось бы, о динамике говорить не стоит. Но, как показала практика, динамические параметры были очень впечатляющими.

Наиболее лучше прочувствовать динамику автомобиля можно было во время активной эксплуатации за городом. Добиться этого производителям удалось за счет конструкционных особенностей машины. Так, ее вес составлял всего 620 килограмм. Под капотом был расположен 660-кубовый мотор. Его мощность 22 лошадиных силы. Вместе с ним работала механическая коробка передач. Привод был исключительно передним. Кстати, концерн был одним из первых, кто решил внедрить передний привод в массовое производство.

Продвинутая ходовая часть также радовала водителей, которые оказывались за рулем автомобиля и занимались его техническим обслуживанием на протяжении всего периода эксплуатации. На автомобиле стояла независимая подвеска, а также штампованные нижние А-образные рычаги и поперечная рессора, которая выполняла роль верхних рычагов.

Дополнением было реечное рулевое управление, которое также упрощало процесс эксплуатации автомобиля. Даже у начинающих водителей не возникало сложностей с передвижением за рулем этой модели. Помимо простоты, все это в купе делало управление и комфорт достойными машины куда более высокого класса.

Были версии «Трабанта» с полуавтоматической коробкой передач. Как ни странно, но такая модификация оказалась не самой востребованной. Все дело в том, что опытные автомобилисты все же выбирали механическую трансмиссию, считая ее более простой в обслуживании, доступной и легкой.

Полуавтоматическая система устанавливалась на машины, которые были предназначены преимущественно для инвалидов. Речь идет о трансмиссии, получившей название Hycomat.