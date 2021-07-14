При каком давлении может взорваться перекачанная шина

Перекачивать автомобильные шины не стоит из-за того, что в этом случае существенно снижается управляемость машины, а также устойчивость на дорогах, особенно при движении на большой скорости.

Но многие автомобилисты порой не замечают, как перекачивают шины, что приводит к ряду проблем и сложностей, а понять, в чем именно заключается неприятность, можно далеко на сразу. Самым худшим вариантом развития событий, в случае если шины будут перекачаны, становится то, что они могут просто взорваться во время движения.

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Почему шины могут взорваться. Просто так ни с того, ни с чего покрышка никогда не взорвется. Водители должны понимать, что для такой серьезной аварийной ситуации нужны веские причины и основания.

Существует несколько причин возникновения подобных проблем, а именно: превышение скоростного режима, который ограничивается заводом-изготовителем для конкретной шины, наезд на острый предмет, прокол колеса и мгновенный разрыв, потеря герметичности, конструктивные нарушения, потеря геометрии диска, перегрузка, значительное превышение допустимой массы для покрышки, деформация корда при наезде на препятствие с острыми краями, грыжа, возникшая вследствие повреждения корда, неправильное давление внутри шины, а также сильный износ протектора покрышки, наличие множественных трещин на поверхности.

Современные машины часто оснащаются бескамерными шинами. Именно поэтому водителям крайне важно постоянно контролировать их состояние. При возникновении различных серьезных повреждений лучше всего заменить резину, купив новые покрышки. В противном случае возможны самые неблагоприятные последствия.

Результаты экспериментов повторять опасно. Российские экспериментаторы на собственном примере решили показать водителям , что может случиться с покрышками в случае, если они будут перекачены. Стоит обратить внимание на то, что все экспериментальные тесты проводились под строгим контролем организаторов и профессиональных каскадеров во избежание несчастных случаев.

Вся процедура проходила при строгом соблюдении правил техники безопасности. Один человек включал насос и отбегал подальше на безопасное расстояние. Давление накачки контролировалось дистанционно с помощью видеокамер. Вначале процедуру перекачки покрышки осуществляли с легковым колесом, а после решили проверить что будет, если перекачать колесо грузового автомобиля.

По мере накачки шина стала раздуваться и это было ощутимо заметно окружающим, даже на большом расстоянии. Как итог обе покрышки взорвались, причем разлетевшись на мелкие куски. Экспериментаторы уверены, что это еще одно доказательство того, что шины лучше не перекачивать, а придерживаться рекомендаций, данных производителями.