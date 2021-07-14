Чем обновленный Hyundai Tucson лучше прежнего

Обновленный корейский кроссовер Hyundai Tucson моментально стал одним из самых востребованных на российском рынке, учитывая все его преимущества.

Под капотом установлен бензиновый или дизельный 1,6-литровый турбированный мотор. Его мощность составляет 150 и 115 лошадиных сил соответственно. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод может быть передним или полным.

Главным преимуществом обновленного кроссовера становится его привлекательная цена и доступное обслуживание. Дорожный просвет также относится к сильной стороне кроссовера. На машине будет комфортно передвигаться как в городе, так и за его пределами, в том числе и по легкому бездорожью.

«Четвертый» Hyundai Tucson построен на новой платформе, хотя ее архитектура привычная: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка. На выбор покупателей предложены пассивные или адаптивные амортизаторы, что также является сильной стороной корейского кроссовера.