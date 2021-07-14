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Основные преимущества обновленного Hyundai Tucson

Car.ru
3 часа назад
Обновленный корейский кроссовер Hyundai Tucson моментально стал одним из самых востребованных на российском рынке, учитывая все его преимущества.
Чем обновленный Hyundai Tucson лучше прежнего
Фото: Car.ruCar.ru
Под капотом установлен бензиновый или дизельный 1,6-литровый турбированный мотор. Его мощность составляет 150 и 115 лошадиных сил соответственно. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод может быть передним или полным.
Главным преимуществом обновленного кроссовера становится его привлекательная цена и доступное обслуживание. Дорожный просвет также относится к сильной стороне кроссовера. На машине будет комфортно передвигаться как в городе, так и за его пределами, в том числе и по легкому бездорожью.
«Четвертый» Hyundai Tucson построен на новой платформе, хотя ее архитектура привычная: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка. На выбор покупателей предложены пассивные или адаптивные амортизаторы, что также является сильной стороной корейского кроссовера.
В арсенале есть полный набор электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Но о возможности установки автопилота, производители пока не говорят.
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