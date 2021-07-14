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Ошибки при покупке автомобиля, которые не стоит совершать

Car.ru
41 минуту назад
Каждый потенциальный покупатель может совершить ошибки при покупке автомобиля.
Каких ошибок надо избегать при покупке автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru
Они могут обернуться серьезными проблемами с приобретенным автомобилем, который быстро выйдет из строя или будет работать не так, как положено. Именно поэтому, лучше всего, заранее знать эти нюансы и не допускать их.
Неправильный VIN-код, на который водители не обращают внимания. Перед приобретением автомобиля нужно убедиться в том, что VIN-номер является правильным и соответствует именно этой машине. В противном случае в дальнейшем возникнут проблемы с его переоформлением.
Вранье перекупов тоже становится распространенной ошибкой, на которую нужно обратить внимание. Сталкиваться с перекупами стоит крайне осторожно. Неопытным автомобилистам лучше обходить эту категорию продавцов, особенно если они не хотят потерять личные средства или купить неподходящий автомобиль. Сверьтесь с ценой на желаемый автомобиль на разных доступных площадках.
Кроме того, перед покупкой машины нужно проверить ее в единой базе ГИБДД, чтобы исключить вероятность залогов, обременений и так далее. Проведение диагностики автомобиля позволит исключить риск покупки машины с наличием скрытых поломок, которые не выявляются при визуальном осмотре.
Бортжурнал,ГИБДД,
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