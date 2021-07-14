Каких ошибок надо избегать при покупке автомобиля

Каждый потенциальный покупатель может совершить ошибки при покупке автомобиля.

Они могут обернуться серьезными проблемами с приобретенным автомобилем, который быстро выйдет из строя или будет работать не так, как положено. Именно поэтому, лучше всего, заранее знать эти нюансы и не допускать их.

Неправильный VIN-код, на который водители не обращают внимания. Перед приобретением автомобиля нужно убедиться в том, что VIN-номер является правильным и соответствует именно этой машине. В противном случае в дальнейшем возникнут проблемы с его переоформлением.

Вранье перекупов тоже становится распространенной ошибкой, на которую нужно обратить внимание. Сталкиваться с перекупами стоит крайне осторожно. Неопытным автомобилистам лучше обходить эту категорию продавцов, особенно если они не хотят потерять личные средства или купить неподходящий автомобиль. Сверьтесь с ценой на желаемый автомобиль на разных доступных площадках.