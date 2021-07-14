В России подорожали самые популярные Infiniti

Компания Infiniti переписала прайс-листы самых популярных в России автомобилей – кроссоверов QX50 и QX80. Как сообщают аналитики «Цена Авто», стоимость моделей японской марки увеличилась на 1,5-2,2 процента по сравнению с прежней ценой, или на 80-100 тысяч рублей. Стоимость купе Q60 и кроссовера QX60 осталась нетронутой, а седан Q50 в июне покинул российский рынок. До конца нынешнего года вслед за ним исчезнет и Q60, а на замену придет кросс-купе QX55.

Фото: © Infiniti © Infiniti

Бестселлер премиальной марки, кроссовер QX80, прибавил в цене 100 тысяч рублей во всех доступных комплектациях, что равно 1,5 процента от старой цены. Дилеры теперь просят за него от 6 595 000 до 6 960 000 рублей.

Чуть менее заметную прибавку получил QX50: его стоимость выросла на 80 тысяч рублей или 1,6-2,2 процента так же во всех исполнениях. Теперь за кроссовер, обновившийся в России в феврале нынешнего года, придется выложить от 3 720 000 до 4 970 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне Infiniti удалось продать в России 231 автомобиль. Это на 122 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года, который отметился рекордно низкими продажами из-за локдаунов. За полгода японская марка реализовала в стране 1168 автомобилей, побив прошлогодний результат на 76 процентов.