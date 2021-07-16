Названы самые бюджетные китайские машины в России в июле этого года

Китайские автомобили пользуются немалой популярностью среди российских автолюбителей. Сейчас в стране можно купить достаточно качественную машину из КНР за вполне приемлемые деньги.
Одним из таких автомобилей является JAC S3 за 949 тысяч рублей в базовом исполнении. За такую сумму клиент получит кроссовер с пластиковым обвесом, высоким клиренсом и небольшими размерами. Под капотом находится 109-сильный 1,6-литровый мотор, работающий с МКПП. При этом дизайн паркетника немного устарел, а оснащение является довольно скромным.
Лучше смотрится лифтбэк JAC J7. Автомобиль радует вместимостью, наличием турбомотора емкостью 1,5 литра мощностью 136 л.с., «механики», дисковыми задними тормозами, современным салоном, задними парктрониками и другим. В РФ машина продается от 1,09 миллиона рублей.
Следом идет Chery Tiggo
4 за 1,3 миллиона рублей. Колесная база кроссовера составляет 2610 мм, длина - 4318 мм. Под капотом располагается 113-сильный агрегат объемом 1,5 литра, взаимодействующий с «механикой».
Еще один недорогой китайский автомобиль, реализуемый в России - FAW
Besturn X40 за 1,2 миллиона рублей. Машина оборудована 108-сильным «атмосферником» и МКПП. Ее особенности: задние парктроники, опция обогрева фронтальных кресел, кондиционер и другое.
В конце весны Haval представил в РФ Jolion. В июне кроссовер был продан в количестве 900 штук, что помогло ему занять пятую позицию в рейтинге популярности машин из КНР. Автомобиль получил антенну в виде акульего плавника, технологию запуска мотора с кнопки, 10-дюймовый дисплей мультимедиа, передний привод, МКПП, мотор на 143 л.с. и цену в 1,25 миллиона рублей.