Названы самые бюджетные китайские машины в России в июле этого года

Китайские автомобили пользуются немалой популярностью среди российских автолюбителей. Сейчас в стране можно купить достаточно качественную машину из КНР за вполне приемлемые деньги.

Одним из таких автомобилей является JAC S3 за 949 тысяч рублей в базовом исполнении. За такую сумму клиент получит кроссовер с пластиковым обвесом, высоким клиренсом и небольшими размерами. Под капотом находится 109-сильный 1,6-литровый мотор, работающий с МКПП. При этом дизайн паркетника немного устарел, а оснащение является довольно скромным.

Лучше смотрится лифтбэк JAC J7. Автомобиль радует вместимостью, наличием турбомотора емкостью 1,5 литра мощностью 136 л.с., «механики», дисковыми задними тормозами, современным салоном, задними парктрониками и другим. В РФ машина продается от 1,09 миллиона рублей.

Следом идет Chery Tiggo 4 за 1,3 миллиона рублей. Колесная база кроссовера составляет 2610 мм, длина - 4318 мм. Под капотом располагается 113-сильный агрегат объемом 1,5 литра, взаимодействующий с «механикой».

Еще один недорогой китайский автомобиль, реализуемый в России - FAW Besturn X40 за 1,2 миллиона рублей. Машина оборудована 108-сильным «атмосферником» и МКПП. Ее особенности: задние парктроники, опция обогрева фронтальных кресел, кондиционер и другое.