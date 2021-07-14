Замена кроссоверам: какие универсалы не боятся бездорожья

Популярность кроссоверов на российском рынке не означает, что им нет альтернатив. В России официально продаются универсалы, которые благодаря хорошей геометрической проходимости и вместительному салону составляют конкуренцию вседорожным моделям.

Фото: ©Subaru ©Subaru

Volvo V90 Cross Country

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У этого шведского универсала достаточно большой для своего класса дорожный просвет – 210 мм, отмечает портал Quto.ru. Это полноприводные автомобили с подключаемой муфтой задней осью. Еще одно достоинство V90 Cross Country – большой багажный отсек. Даже с разложенным сиденьями его объем составляет 560 л. В России цена на Volvo V90 Cross Country с бензиновым турбомотором начинается от 4,405 млн руб.

Audi A4 Allroad

От многих "паркетных" кроссоверов этот немецкий универсал отличается полным приводом. Базовая комплектация за 3,885 млн руб. не отличается хорошей геометрической проходимостью. Дорожный просвет можно увеличить только с помощью опциональной адаптивной подвески.

Volvo V60 Cross Country

Этот кросс-универсал продается в России с единственным бензиновым турбодвигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. Подключаемый полный привод и дорожный просвет у V60 Cross Country такие же, как у V90 Cross Country. За 3,499 млн руб. покупатель получает автомобиль в хорошей комплектации, однако за фирменные системы активной безопасности Volvo придется доплачивать.

Subaru Outback

В ближайшее время российским покупателям станет доступно новое поколение японского кросс-универсала. Ожидается, что его цена приблизится к 3,5 млн руб. Автомобиль японской сборки будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с., симметричным полным приводом и клиноцепным вариатором Lineartronic.

Lada Vesta SW Cross

В России также производятся кросс-универсалы. Vesta SW Cross за 970,9 тыс. руб. предлагает покупателям просторный багажный отсек, который при сложенных задних сиденьях можно довести до 825 л, и хороший дорожный просвет в 203 мм. SW Cross – одна из самых популярных модификаций во всей линейке Vesta, в 2020 году ее продажи составили 25% от общего объема.

Lada Largus Cross

Этот российский кросс-универсал выделяется возможностью разместить в нем сразу семь пассажиров. Объем багажника при этом сокращается до 135 л, но в стандартной пятиместной версии составляет солидные 560 л. Самая дешевая версия Largus Cross стоит от 915,9 тыс. руб.

Lada Granta Cross