«Таврия-2021»: каким может быть новое поколение модели

С того момента, как она появилась на автомобильном рынке, «Таврия» украинского производства сумела получить статус практически легендарного автомобиля.
К сожалению большого количества фанатов, модель уже не выпускается на протяжении длительного времени, но они не теряют надежды на возобновление производства. Не так давно, дизайнер из Украины Роман Прядко обнародовал варианты, как могла бы выглядеть современная модель «Таврии», если бы она выпускалась в 2021 году.
Пользователи Сети дали положительную оценку новому варианту, а некоторые из них даже заметили во внешнем виде обновленной «Таврии» черты Range Rover
. Дизайнером было опубликовано только одно изображение новой машины, где она представлена в профиль.
Особенности обновления. За основу для обновленной версии была взята стандартная версия «Таврии», в кузове хэтчбек
с тремя дверями. Если же говорить об изменениях, внесенных Романом, то машина обзавелась несколькими бамперами черного цвета, лобовое стекло стало более пологим, а также некоторое количество выштамповок на поверхности кузова. Помимо этого, стоит отметить и увеличенный размер колес.
Появление «Таврии». Как известно, первая «Таврия» сошла с конвейера в 1988 году. Первый прототип этого автомобиля появился на базе модели ЗАЗ-966. Уникальность его заключалась в том, что он был оборудован сразу двумя моторами. В передней части находился мотор с водяным охлаждением, а в задней части – опытный образец воздушного двигателя, мощностью 40 л.с. Причиной для постройки такого автомобиля
, с возможностью использования сразу обоих моторов, было отсутствие кузова для новой модели, на тот момент находившегося в разработке. Общая мощность авто с полным приводом составляла порядка 90 л.с.
Первоначальный образ машины, называвшейся тогда «Перспектива», не был похож на современную «Таврию», так как поиск ее образа находился в активной стадии. Только в 1973 году конструкторам удалось создать для нее сразу три варианта: две «трехдверки» с кузовом хэтчбек и один 2-дверный седан. Через год на заводе был создан еще один вариант седана. Запускать машину в серию можно было еще в 1970-е годы, но это было отложено до лучших времен, чтобы дать дорогу ВАЗ-2108, несмотря на то, что «Таврия» была одним из лучших автомобилей того времени на территории Европы. 10 лет ожидания не лучшим образом отразились на машине – она просто устарела, несмотря на постоянно проводимые доработки.
В 90-е годы была предпринята попытка восстановления производства «Таврии», а также проведен небольшой рестайлинг внешнего вида с заменой крыльев и некоторых элементов салона. Для удешевления автомобиля
была сделана попытка перехода с оптики чешского производства на отечественную, но успеха это не принесло.
Заключение. После восстановления производства и обновления автомобиля, он получил название Tavria Nova, и еще несколько лет производился в сотрудничестве с компанией Daewoo.