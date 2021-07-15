«Таврия-2021»: каким может быть новое поколение модели

К сожалению большого количества фанатов, модель уже не выпускается на протяжении длительного времени, но они не теряют надежды на возобновление производства. Не так давно, дизайнер из Украины Роман Прядко обнародовал варианты, как могла бы выглядеть современная модель «Таврии», если бы она выпускалась в 2021 году.

Первоначальный образ машины, называвшейся тогда «Перспектива», не был похож на современную «Таврию», так как поиск ее образа находился в активной стадии. Только в 1973 году конструкторам удалось создать для нее сразу три варианта: две «трехдверки» с кузовом хэтчбек и один 2-дверный седан. Через год на заводе был создан еще один вариант седана. Запускать машину в серию можно было еще в 1970-е годы, но это было отложено до лучших времен, чтобы дать дорогу ВАЗ-2108, несмотря на то, что «Таврия» была одним из лучших автомобилей того времени на территории Европы. 10 лет ожидания не лучшим образом отразились на машине – она просто устарела, несмотря на постоянно проводимые доработки.