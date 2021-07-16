Автомобили Mercedes-Benz получили прибавку к ценам до 870 тысяч рублей

Компания Mercedes-Benz подняла цены в России второй раз с начала лета. На этот раз корректировка затронула в основном внедорожники, а всего подорожало семь моделей, сообщают аналитики «Цена Авто». Минимальная сумма прибавки составила 30 тысяч рублей, а максимальная – 870 тысяч рублей, что составляет 0,3-13,8 процента от прежней стоимости автомобилей. При этом одна модель подешевела: это Mercedes-Maybach S-класса, который скинул 4,7 процента от стартовой цены за счет появления новой базовой версии.

Фото: © Daimler AG © Daimler AG

Наименьший рост цены замечен у внедорожника Mercedes-Benz GLC. Он подорожал на 30–220 тысяч рублей во всех доступных комплектациях, кроме начальной GLC 200 4Matic Premium. Максимальной прибавкой отметился внедорожник GLS, за который во всех исполнениях теперь просят на 600–870 тысяч рублей больше.

Вместе с перепиской ценников Mercedes-Benz подкорректировал комплектации моделей. Так, в продажу поступил GLA в двух версиях со 150-сильным мотором 1.3 и «роботом», которые стоят 3 570 000 и 3 930 000 рублей соответственно. Однако при этом из гаммы исчез GLA 250 4Matic Progressive.

Две новые версии получил также седан S-класса: они оснащены четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 503 силы и предлагаются по цене 15 550 000 и 17 150 000 рублей. А вот роскошный седан Mercedes-Maybach S-Class обзавелся стартовым исполнением с тем же мотором 4.0 и автоматом – его оценили в 19 450 000 рублей, что ниже прежней начальной цены на 4,7 процента.

До этого автомобили Mercedes-Benz дорожали в России в середине июня . Тогда штутгартская компания повысила цены 11 из 17 представленных в стране моделей на 10-730 тысяч рублей (0,3-8,5 процента). Наибольшую прибавку получил Mercedes-AMG GT.