Полноприводные Haval Jolion поступили на российский рынок

В российской сети дилеров Haval появились полноприводные кроссоверы Haval Jolion. Стоимость модели в базовой версии составляет 1,509 млн рублей. Топовый вариант кроссовера оценивается в 1,749 млн рублей.

Фото: Haval Haval

На кроссоверах Haval Jolion используется 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор на 150 л. с. и 7-скоростная роботизированная КПП с двойным сцеплением. Модель в базовой комплектации имеет в списке своего оснащения датчики парковки, камеры заднего вида, мультимедийный комплекс с набором полезных функций, подогрев сидений и «зимний пакет». В более дорогой версии к этому списку добавлены 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводов зеркал, водительское сидение с электрорегулировками.

Добавим, что Haval Jolion в переднеприводном исполнении оценивается в 1,259 млн рублей за базовую версию.