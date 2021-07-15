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Полноприводные Haval Jolion поступили на российский рынок

"Автостат Инфо"
2 часа назад
В российской сети дилеров Haval появились полноприводные кроссоверы Haval Jolion. Стоимость модели в базовой версии составляет 1,509 млн рублей. Топовый вариант кроссовера оценивается в 1,749 млн рублей.
Полноприводные Haval Jolion поступили на российский рынок
Фото: Haval Haval
На кроссоверах Haval Jolion используется 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор на 150 л. с. и 7-скоростная роботизированная КПП с двойным сцеплением. Модель в базовой комплектации имеет в списке своего оснащения датчики парковки, камеры заднего вида, мультимедийный комплекс с набором полезных функций, подогрев сидений и «зимний пакет». В более дорогой версии к этому списку добавлены 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводов зеркал, водительское сидение с электрорегулировками.
Добавим, что Haval Jolion в переднеприводном исполнении оценивается в 1,259 млн рублей за базовую версию.
Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов отчета АЕБ, продажи автомобилей Haval в России выросли за первое полугодие 2021 года на 143,7% в годовом сравнении, то есть с 6663 до 16 235 ед. авто соответственно.
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