"Украина - очень сложная страна. И делать прогнозы по Украине и ее экономике - это как тыкать пальцем в небо. Может быть, они смогут реализовать эти планы, а, может быть, и нет. Никто не знает, по какому пути пойдет Украина и что с ней произойдет через 10 лет.
Но мне кажется, что по большому счету они идут на поводу у Европы. Это европейская программа - в ближайшие годы полностью отказаться от дизельных и бензиновых автомобилей. Если смотреть на европейскую историю, то на сегодняшний день запрещен въезд в некоторые города, есть выделенные "зеленые" зоны, где нет автомобилей с выхлопом, которые туда не допускаются.
Но эта история, скорее, глобальная. Потому что есть некая программа, по которой почти все автомобильные производители будут переходить на производство электрических машин. У каждого производителя своя программа, но в целом они все как раз на 2030-й год ориентируются. Кто-то из "немцев" вообще перестает выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания в 2024 году, кто-то - позже. Но в целом эта программа уже понятна. И в ближайшие годы нас ждет плавный переход на электрическую тягу", - отметил Ломанов.
"Украина - это всегда три уровня. Первый - это заявления правительства. Второй - это реальные действия. Третий - это то, как все происходит в жизни. Сейчас заявления об отказе от двигателей внутреннего сгорания - это декларация, которая находится в связке с тем, что Киев уже потребовал компенсацию за в 2-3 миллиарда евро за запуск "Северного потока - 2". Поэтому, помимо кнута, им надо применять метод пряника. Они хотят показать свою евроинтегрированность, что, мол, мы тоже переходим к электротранспорту. При этом парк автомобилей в стране старый, частично он сохранился с советских времен. С одной стороны, это говорит о том, что население не располагает средствами на покупку электромобилей. С другой стороны, это говорит о том, что что они будут пытаться заменить старые машины, которые в любом случае будут выходить из эксплуатации, более прогрессивными.
Также на Украине давно педалировали тему, что страна может стать сборочной площадкой по продвижению китайских автомобилей на европейский рынок. Но Китай пока не заинтересовался. Такие декларации были 4-5 лет назад, но сейчас - тишина по этому поводу. Китай не проявил грандиозной заинтересованности в том, чтобы использовать дешевую украинскую силу для сборки своих машин.
Если несколько лет назад в Европе были панические настроения, там говорили, что проигрывают аккумуляторную гонку китайцам, то сейчас ситуация нормализовалась. В Европе строят свои гигафабрики (заводы по производству литий-ионных аккумуляторов).
Но все зависит от того, насколько разумную и ответственную политику будет проводить украинское правительство. Если на Украине национальную программу привяжут к европейской гиперболизации, возьмут деньги, чтобы на них что-то построить, а не разворовать, то чисто теоретически они могут и Запорожский автомобилестроительный завод переформатировать под сборку электромобилей, в том числе и европейских. Но, честно говоря, в это слабо верится. Скорее Европа наладит их сборку в Турции", - сказал Климнов.