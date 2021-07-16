Половина российских семей не имеет автомобиля

Половина российских семей не имеет личного автомобиля, причем у более чем 50% из них на него просто нет денег, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом

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Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах РФ. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.

По результатам исследования-2020, 48,4% российских домохозяйств имеют в своем распоряжении легковой автомобиль, не имеют личного авто 50,3% домохозяйств (50,8% в 2018 году).

Среди домохозяйств, которые не имеют в своем распоряжении автомобиля, 51,7% даже при желании не смогут купить легковушку из-за отсутствия средств (57,9% в 2018 году), еще 39,4% не смогут купить авто по другой причине (33,2% в 2018 году), а почти 9% — при желании могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных средств.

Среди тех домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% — в стационарных гаражах, 8,6% — специализированные стоянки, еще 3% — в металлических боксах.