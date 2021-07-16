Почему не стоит спрашивать удостоверение у сотрудника ГИБДД?

Что будет, если водитель попросит работника ГИБДД
предъявить служебное удостоверение? Недавний случай показал, что для водителя это может обойтись негативными последствиями.
Одного из водителей остановил патруль ГИБДД, чтобы узнать, находится ли он в состоянии опьянения. После этого шофера отвезли в лабораторию, где в его организме выявили наличие алкоголя, хотя тот перед поездкой принял обычные лекарственные препараты от боли в сердце. Соответствующее постановление о штрафе обжаловать почти нереально, но водитель все же подал в суд. Нарколог заявил, что в биологических материалах автомобилиста были обнаружены следы лекарств, а не запрещенных веществ, но после их употребления все равно нельзя садиться за руль.
По словам инспектора, задержавшего шофера, автомобилист сам спровоцировал его. Он потребовал у полицейского служебное удостоверение, спросил о цели и причине остановки. В рабочем документе работника ГИБДД находилась банковская карта, что тоже не понравилось водителю. Раздраженный подобными действиями, инспектор отправил гражданина на освидетельствование, отметив позже, что если бы он не требовал удостоверения, то вскоре был бы отпущен.
Полицейский удивлен, отчего люди просят показать им этот документ, учитывая, что патрульный транспорт оснащен мигалками и цветографической схемой, указывающими на принадлежность к ГИБДД.