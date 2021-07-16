Почему не стоит спрашивать удостоверение у сотрудника ГИБДД?

Одного из водителей остановил патруль ГИБДД, чтобы узнать, находится ли он в состоянии опьянения. После этого шофера отвезли в лабораторию, где в его организме выявили наличие алкоголя, хотя тот перед поездкой принял обычные лекарственные препараты от боли в сердце. Соответствующее постановление о штрафе обжаловать почти нереально, но водитель все же подал в суд. Нарколог заявил, что в биологических материалах автомобилиста были обнаружены следы лекарств, а не запрещенных веществ, но после их употребления все равно нельзя садиться за руль.