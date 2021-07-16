Новый BMW X1 2022 раскрыли за год до официальной премьеры

На шпионских фотографиях показали обновленный баварский автомобиль BMW X1 , проходящий тестовые испытания.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Машина спрятана под камуфляжем, но это не мешает рассмотреть некоторые детали экстерьера.

Например, видно, что у модели будет стандартная решетка радиатора, а также измененный задний бампер. Также ясно, что инженеры решили не менять форму кузова. Напомним, что дебют автомобиля ожидается в следующем году.

Автомобиль будет относиться к 2022 году. Под капотом будет установлен 1,5 или 2,0-литровый мотор. Его мощность составит от 180 до 250 лошадиных сил соответственно.

Вместе с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, производители планируют выпустить версию, оснащенную гибридной силовой установкой.