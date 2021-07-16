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Новый BMW X1 2022 раскрыли за год до официальной премьеры

Car.ru
2 часа назад
На шпионских фотографиях показали обновленный баварский автомобиль BMW X1, проходящий тестовые испытания.
Новый BMW X1 2022 раскрыли за год до официальной премьеры
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Машина спрятана под камуфляжем, но это не мешает рассмотреть некоторые детали экстерьера.
Например, видно, что у модели будет стандартная решетка радиатора, а также измененный задний бампер. Также ясно, что инженеры решили не менять форму кузова. Напомним, что дебют автомобиля ожидается в следующем году.
Автомобиль будет относиться к 2022 году. Под капотом будет установлен 1,5 или 2,0-литровый мотор. Его мощность составит от 180 до 250 лошадиных сил соответственно.
Вместе с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, производители планируют выпустить версию, оснащенную гибридной силовой установкой.
Оснащение автомобиля включит в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, стеклоподъемники, иммобилайзер, систему курсовой устойчивости, систему предотвращения столкновений, а также продвинутую мультимедийную систему с большим цифровым экраном.
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