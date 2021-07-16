Как паркуется "худший водитель Великобритании"

Происходило все ужасно медленно. Несмотря на то, что места для маневра было более чем достаточно, водитель несколько раз чуть не зацепил соседние автомобили. Андрей рассказал журналистам, что ему было больно смотреть на происходящее, он даже хотел спуститься и помочь неумехе, но все же восхищается настойчивостью водителя.