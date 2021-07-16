Гибридные автомобили: Главные отличия от традиционных машин

Как известно, многие автопроизводители успешно сочетают под капотом своих транспортных средств электричество и двигатели внутреннего сгорания. Но у таких силовых установок тоже есть свои особенности, о которых стоит знать.

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Гибридным можно назвать автомобиль, в котором используется ДВС и электрический мотор. Такое транспортное средство можно назвать переходным этапом между двумя мирами — машинами, которые сжигают топливо, и стопроцентными электрокарами.

Первое и главное, зачем делаются такие машины, — экономия топлива и необходимость вписываться во все более жесткие экологические нормы. Помимо прочего, оценивается средний уровень вредных выбросов по всей модельной линейке каждого производителя, поэтому компании идут на некоторые ухищрения.

Есть «мягкие», параллельные и последовательные, последовательно-параллельные, подключаемые гибриды, и каждый отличается особенностями.

В целом, гибридный автомобиль доставляет не больше хлопот, чем традиционный — а в некоторых случаях оказывается даже выгоднее. Например, в моделях, где активно используется рекуперация энергии при замедлении, приходится реже менять тормоза — ведь заметную часть работы берет на себя электромотор. В то же время, владельцам подключаемых гибридов стоит подумать о розетках, где можно будет регулярно пополнять запас электричества, иначе преимущества таких машин сведутся к минимуму.