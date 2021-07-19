Совфед потребовал ужесточить требования к техосмоту

Эти положения прописаны в плане Совфеда по реформированию системы техосмотра, документ направлен на рассмотрение в правительство.

В альтернативном плане Совета Федерации обязательный техосмотр предлагается не только сохранить, но и ужесточить некоторые правила. Так, водителей хотят обязать возить везде с собой ДК и по первому требованию предъявлять её водителю Если карты нет, автовладельцу грозит штраф 500 рублей.