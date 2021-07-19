Как могут подставить при покупке машины

Кирилл Данилов. Если вы собираетесь покупать автомобиль, стоит обратить внимание как на новые, так и на устоявшиеся формы обмана покупателей. Самый первый "маркер подставы" — невероятно выгодные условия, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

Если скидки значительно снижают прибыль для продавца и цену по сравнению с рынком, то стоит насторожиться.

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Все продавцы – предприниматели, если они недополучают честную, открытую и согласованную с покупателем прибыль, значит, они смогут получить её, используя другие механизмы. Например, обман с использованием механизма "трейд-ин", с помощью которого вы передаёте автосалону свою старую машину, а они дают вам новую со скидкой.

"Данный приём экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор "трейд-ин", а после его оформления говорят вам: "извините, машины за оговорённую стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже", — отмечает эксперт.

Разумеется, данные условия не устраивают покупателей, они отказываются от данной сделки, после чего узнают, что договор "трейд-ин" подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть её невозможно.

Чтобы избежать данной ситуации, адвокат рекомендует заключать договор "трейд-ин" только после заключения основного договора на покупку новой машины. "Основной договор и договор "трейд-ин" должны содержать в себе ссылки друг на друга", — говорит он.

Вторая схема – заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги. Автосалоны предоставляют покупателям дополнительные скидки при условии заключения дополнительных соглашений. Зачастую такие соглашения прикрываются сложными договорными конструкциями, непонятными простому потребителю, например, вместо договора возмездного оказания услуг заключается опционный договор.

Яркие "маркеры" таких соглашений: непонятный набор услуг, предлагаемых по договору, дублирование услуг по основному договору и такому "дополнительному соглашению".

"Помните, что согласно Закону о защите прав потребителей вам не могут отказать в заключении договора только потому, что вы отказались заключить какое-то ещё соглашение (кроме случаев, когда такое соглашение заключается в силу указания закона)", — указывает Данилов.