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Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя

Motor.ru
1 час назад
В Великобритании реклама BMW на радио попала под запрет по неожиданной причине. Один из слушателей пожаловался в местное Управление по стандартам рекламы (ASA) на слишком громкий рёв двигателя на высоких оборотах — мужчина посчитал, что рекламный ролик BMW может спровоцировать на «безответственное вождение». Чиновники согласились с автором жалобы и постановили снять спорную рекламу с эфира, а BMW была вынуждена подчиниться.
Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя
Фото: © BMW© BMW
Под запрет попал рекламный ролик с, на первый взгляд, невинным содержанием. Аудиодорожка начинается с еле слышного звука мотора, после чего закадровый голос добавляет «Мы могли бы использовать громкие слова, чтобы рассказать вам то, какова она на ходу. Но всё, что вы действительно хотите услышать, это...», — остаток фразы тонет в нарастающем звуке двигателя.
По данным Yahoo!, рокот двигателя, ставший причиной жалобы, занимал менее секунды в тридцатисекундном ролике. В BMW пытались оправдываться, что речь идёт о реве мотора на холостом ходу, но в Управлении по стандартам рекламы (ASA, Advertising Standards Authority) решили снять рекламу с эфира. Формальный повод у чиновников был — по правилам ASA, автомобильная реклама не должна поощрять опасное вождение и провоцировать на безответственное поведение на дороге. Де факто расплывчатое описание позволяет запрещать любую спорную рекламу.
BMW пришлось принять решение ASA и снять рекламу с эфира, офис марки в Соединённом Королевстве подтвердил, что в текущем виде ролик больше не будет транслироваться.
Баварская марка — не единственный автопроизводитель, который пострадал от ретивых чиновников ASA. Два года назад британский регулятор запретил рекламу Volkswagen e-Golf, посчитав, что в видеоролике проявляется дискриминация женщин.
Бортжурнал,BMW,Volkswagen,Yahoo,
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