Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя

Под запрет попал рекламный ролик с, на первый взгляд, невинным содержанием. Аудиодорожка начинается с еле слышного звука мотора, после чего закадровый голос добавляет «Мы могли бы использовать громкие слова, чтобы рассказать вам то, какова она на ходу. Но всё, что вы действительно хотите услышать, это...», — остаток фразы тонет в нарастающем звуке двигателя.