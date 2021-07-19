Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя

Под запрет попал рекламный ролик с, на первый взгляд, невинным содержанием. Аудиодорожка начинается с еле слышного звука мотора, после чего закадровый голос добавляет «Мы могли бы использовать громкие слова, чтобы рассказать вам то, какова она на ходу. Но всё, что вы действительно хотите услышать, это...», — остаток фразы тонет в нарастающем звуке двигателя.
По данным Yahoo
!, рокот двигателя, ставший причиной жалобы, занимал менее секунды в тридцатисекундном ролике. В BMW пытались оправдываться, что речь идёт о реве мотора на холостом ходу, но в Управлении по стандартам рекламы (ASA, Advertising Standards Authority) решили снять рекламу с эфира. Формальный повод у чиновников был — по правилам ASA, автомобильная реклама не должна поощрять опасное вождение и провоцировать на безответственное поведение на дороге. Де факто расплывчатое описание позволяет запрещать любую спорную рекламу.
BMW пришлось принять решение ASA и снять рекламу с эфира, офис марки в Соединённом Королевстве подтвердил, что в текущем виде ролик больше не будет транслироваться.