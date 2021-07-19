Названы самые безопасные семейные авто с пробегом

Автоэксперты перечислили пятерку самых безопасных автомобилей с пробегом для семейных поездок. Для этого специалисты выбрали машины, стоимость которых не превышает миллиона рублей.Возглавил рейтинг корейский внедорожник Kia Sorento II. У этой машины высокая проходимость, вместительный салон, подушки безопасности и система Isofix для надежной фиксации детских кресел.Второе место занял Subaru Outback IV. Это авто также отличается высокой вместимостью и ценой от 950 тысяч рублей.Далее следуют Volkswagen Sharan II, кроссовер Hyundai Santa Fe III и Ford Galaxy II, пишет «Экономика сегодня».