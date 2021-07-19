Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Названы самые безопасные семейные авто с пробегом

Свободная пресса
2 часа назад
Автоэксперты перечислили пятерку самых безопасных автомобилей с пробегом для семейных поездок. Для этого специалисты выбрали машины, стоимость которых не превышает миллиона рублей.
Названы самые безопасные семейные авто с пробегом
Фото: Егор Алеев/ТАССЕгор Алеев/ТАСС
Возглавил рейтинг корейский внедорожник Kia Sorento II. У этой машины высокая проходимость, вместительный салон, подушки безопасности и система Isofix для надежной фиксации детских кресел.
Второе место занял Subaru Outback IV. Это авто также отличается высокой вместимостью и ценой от 950 тысяч рублей.
Далее следуют Volkswagen Sharan II, кроссовер Hyundai Santa Fe III и Ford Galaxy II, пишет «Экономика сегодня».
Бортжурнал,Ford Galaxy,Volkswagen Sharan,Subaru Outback,Kia Sorento,Hyundai Santa Fe,Subaru,Hyundai,Kia,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители