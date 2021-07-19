Как проводят скрытый надзор за нарушителями ПДД

В МВД пояснили, при надзоре за дорожным движением наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения правил дорожного движения, которые способствуют совершению ДТП. "Речь идет о фактах опасного вождения, выезде в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правил пользования телефоном водителем транспортного средств", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в МВД, полицейские, которые осуществляют скрытый надзор, взаимодействуют с другими подразделениями - стационарными нарядами, пешими постами, теми, кто несет службу на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой. Они в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляют остановку транспортного средства нарушителя.