Новое семейство Audi RS 3 полностью раскрыто до премьеры

Обновленное поколение Audi RS 3 полностью раскрыто на фотографиях до торжественной презентации.

Официальные снимки седана и хэтчбека RS 3 появились в сети и вызвали бурные обсуждения у потенциальных покупателей. Торжественная презентация пройдет лишь в сентябре текущего года в Мюнхене на выставке IAA.

Особенностью новинок станет полноприводная трансмиссия, дополненная двумя индивидуальными пакетами многодисковых сцеплений, а её нюансом станет наличие дрифт-режима.

Ещё одной изюминкой Audi RS 3 станет передняя оптика с рисунком дневных ходовых огней в виде клетчатого флага — об этом дизайнерском решении стало известно год назад. Экстерьер будет отличаться за счет своеобразной решетки радиатора, выполненной с черной глянцевой окантовкой.

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