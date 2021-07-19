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Новое семейство Audi RS 3 полностью раскрыто до премьеры

Car.ru
2 часа назад
Обновленное поколение Audi RS 3 полностью раскрыто на фотографиях до торжественной презентации.
Новое семейство Audi RS 3 полностью раскрыто до премьеры
Фото: Car.ruCar.ru
Официальные снимки седана и хэтчбека RS 3 появились в сети и вызвали бурные обсуждения у потенциальных покупателей. Торжественная презентация пройдет лишь в сентябре текущего года в Мюнхене на выставке IAA.
Особенностью новинок станет полноприводная трансмиссия, дополненная двумя индивидуальными пакетами многодисковых сцеплений, а её нюансом станет наличие дрифт-режима.
Ещё одной изюминкой Audi RS 3 станет передняя оптика с рисунком дневных ходовых огней в виде клетчатого флага — об этом дизайнерском решении стало известно год назад. Экстерьер будет отличаться за счет своеобразной решетки радиатора, выполненной с черной глянцевой окантовкой.
Audi
Производители уверены, что все моменты позволят сделать автомобили более востребованными и популярными на мировом рынке, дав возможность составлять хорошую конкуренцию другим брендам.
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