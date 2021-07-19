Mazda подняла цены на все автомобили в России

Компания Mazda изменила стоимость четырех представленных на российском рынке моделей – кроссоверов СХ-30, СХ-5 и СХ-9, а также седана Mazda6. Как отмечают аналитики «Цена Авто», цены на автомобили в июле выросли на 35-80 тысяч рублей, или 1,7-2,6 процента от прежних значений. До этого Mazda переписывала прайс-листы в мае: тогда так же подорожали все модели, а прибавка составила 30-75 тысяч рублей (1,7-3,1 процента).

Наименьшую прибавку получили вседорожники СХ-30 и СХ-5: в начальной версии Drive они подорожали на 35 тысяч рублей, а в других исполнениях — на 40-55 тысяч рублей. Таким образом, цена СХ-30 теперь варьируется от 1 730 000 до 2 258 000 рублей, что на 1,8-2,1 процента больше старой стоимости, а СХ-5 – от 1 846 000 до 3 090 000 рублей (плюс 1,7-2,1 процента).

На 35 тысяч рублей больше теперь придется выложить россиянам за седан Mazda6 в стартовых версиях Drive и Active, а за более дорогие исполнения – на 40-69 тысяч рублей больше. Новая цена седана стартует с 1 765 000 и доходит до 2 698 000 рублей (плюс 1,8-2,6 процента).

Сильнее всего подорожал кроссовер СХ-9. Базовый СХ-9 Active получил прибавку в 60 тысяч рублей, а другие исполнения отметились максимальным ростом цены – на 70-80 тысяч рублей. Теперь за флагманский кроссовер просят от 3 168 000 до 3 968 000 рублей (+1,9-2,1 процента).

С января по июнь нынешнего года Mazda продала в России 15 096 автомобилей, что на 27 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, сообщает в отчете Ассоциация европейского бизнеса. Бестселлер марки, кроссовер CX-5, разошелся в количестве 9610 штук, заняв 24 место в списке 25 самых популярных автомобилей по итогам полугодия.