Какие датчики могут мешать работе двигателя

Прогресс в автомобилестроении за последние десятилетия нельзя не отметить. Автопроизводители стараются все чаще предлагать для клиентов новые опции и технологии, которые обеспечат высокие продажи и популярность на мировом рынке. Однако, в конструкции любого автомобиля уже сложилась базовая система электроники. Она представляет собой связь различных датчиков, которые отвечают за работу определенных узлов в автомобиле.

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Если какой-то датчик в конструкции автомобиля выходит из строя, электронный блок управления автоматически лишается необходимой для нормальной работы информации. Как только этот узел перестает работать в штатном режиме, сам двигатель показывает сбои. Рассмотрим, какое влияние неисправность датчиков в автомобиле может оказывать на работу мотора.

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Наиболее важный датчик в конструкции автомобиля - датчик положения дроссельной заслонки. Информация с него необходима, чтобы правильно рассчитать впрыск топлива. Он же занимается определением режима работы холостого хода. Если датчик начинает выходить из строя, он выдаёт неправильный ток. Из-за этого блок управления мотором начинает настраивать параметры горючей смеси неправильно. В результате транспортное средство может начать дергаться, в разгоне будут ощущаться провалы, а при остановке будут бегать обороты холостого хода. Если датчик закис, он может не давать оборотам опускаться ниже 1500.

Датчик температуры антифриза работает по простому принципу - чем выше температура, тем меньше у него электрическое сопротивление. Показания данного оборудования используются для активации вентилятора охлаждения. С его помощью электронный блок управления может получать информацию о состоянии силового агрегата, на основе чего и готовится состав горючей смеси.

Если внутри датчика нарушен электрический контакт, топливо-воздушная смесь будет готовиться с избыточным количеством топлива. Поэтому автомобилист может столкнуться с возросшим расходом топлива в транспорте. Если температура охлаждающей жидкости начнет расти, датчик не сможет включить вентилятор охлаждения. Мотор начнет постепенно нагреваться, а впоследствии появится необходимость проведения капитального ремонта.

Лямбда-зонд еще называют датчиком содержания кислорода в выхлопных газах. Он устанавливается возле каталитического нейтрализатора. Главная его функция в конструкции транспортного средства - выявить наличие остатка кислорода в выхлопных газах. На основе этой информации корректируется состав топливной смеси. Если датчик сломается, расход топлива может увеличиться, а количество вредных веществ в выхлопе возрастет.

Еще один датчик в конструкции автомобиля, который играет большую роль - датчик детонации. Он необходим для определения процессов раннего воспламенения. Такое явление может привести к детонации. Главная проблема состоит в том, что при этом в цилиндрах повышается температура, внутри появляются задиры и пригорают клапаны. Когда в цилиндрах возникают резкие подрывы смеси, датчик посылает информацию в блок управления. После этого электроника должна скорректировать угол опережения зажигания, чтобы остановить детонацию. Если датчик вышел из строя, рано или поздно автовладелец столкнется с такой проблемой как “стук пальцев”. Поэтому рекомендуется на регулярной основе проводить проверку всего электронного оборудования в моторе.