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Полуфабрикаты: как автомобили из СССР дорабатывали для зарубежного покупателя

Car.ru
2 часа назад
Благодаря наличию редкого сочетания «цена/качество», автомобили советского производства неплохо продавались за рубежом.
Полуфабрикаты: как автомобили из СССР дорабатывали для зарубежного покупателя
Фото: Car.ruCar.ru
На первое место выходила цена, которая была достаточно низкой. Причем настолько низкой, что импортеры советского автопрома позволяли себе сделать небольшие вложения в тюнинг таких моделей и не утрачивать прибыль. Успешность таких проектов была различной.
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Москвич 407. Импортер отечественных автомобилей из Бельгии, компания «Scaldia Volga», совсем немного изменяла облик «Москвича», с добавлением колпаков колес с хромированным покрытием, и резины с белой полосой. Получалось дешево и сердито. В некоторых случаях, в качестве силовой установки использовались двигатели от фирмы Perkins.
«Волга ГАЗ-21». Подобным действиям подвергалась и эта модель автомобиля. Медленный советский мотор с большим объемом потребляемого бензина заменили экономичными и практически вечными моторами Peugeot и Perkins. Доработка внешнего вида же проводилась согласно тогдашнему вкусу. Например, в нижней части машины делалось хромированное покрытие деталей.
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Кроме того, одним из итальянских тюнинговых ателье была сделана попытка проведения рестайлинга, но он так и остался невостребованным.
«Москвич - 408». Хотя далеко не в каждом случае машине требовалось проведение хирургического вмешательства. Например, автомобиль «Москвич-408», в странах Европы известен как Elite Deluxe, обошелся минимальным количеством изменений.
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«Москвич - 412». Зато его преемник – Москвич-412» уже имел постаревший внешний вид. Именно это стало причиной того, что занимающаяся импортом компания «Конела» из Финляндии предложила собственный необыкновенный вариант. Заключался он в том, что в конструкцию машин был добавлен бампер от «Жигулей» с хромированным покрытием, дверные ручки и импровизированные «клыки» на бампере.
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«Запорожец». Появление в начале 70-х годов «Жигулей», ставших наиболее прогрессивной маркой автомобилей в СССР, позволило применять элементы его внешности в качестве декора на других видах машин. Например, на «Запорожце» это были колесные колпаки, которые неплохо смотрелись, но влияния на рыночную стоимость машины не оказали.
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УАЗ. В свое время марка Lada считалась настолько значимой и весомой, что ее пытались использовать везде, где только можно. Например, выход марки УАЗ на рынок США, который так и не состоялся, был запланирован именно под маркой Lada.
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И если в США машины не пошли, то в Европе они имели достаточно неплохой уровень продаж. Импортер машин из Ульяновска, компания «Марторелли», открыла производство по улучшению того, что там собирали. В ход шли все известные средства: и более современные моторы, и съемные жесткие крыши, и красивые колесные диски, и качественная покраска.
К сожалению, это была лебединая песня отечественных автомобилей, так как в дальнейшем они уже не имели возможности составить конкуренцию зарубежным автопроизводителям и их продукции.
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