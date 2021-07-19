Полуфабрикаты: как автомобили из СССР дорабатывали для зарубежного покупателя

Благодаря наличию редкого сочетания «цена/качество», автомобили советского производства неплохо продавались за рубежом.
На первое место выходила цена, которая была достаточно низкой. Причем настолько низкой, что импортеры советского автопрома позволяли себе сделать небольшие вложения в тюнинг таких моделей и не утрачивать прибыль. Успешность таких проектов была различной.
Москвич 407
. Импортер отечественных автомобилей из Бельгии, компания «Scaldia Volga», совсем немного изменяла облик «Москвича»
, с добавлением колпаков колес с хромированным покрытием, и резины с белой полосой. Получалось дешево и сердито. В некоторых случаях, в качестве силовой установки использовались двигатели от фирмы Perkins.
«Волга ГАЗ-21». Подобным действиям подвергалась и эта модель автомобиля. Медленный советский мотор с большим объемом потребляемого бензина заменили экономичными и практически вечными моторами Peugeot
и Perkins. Доработка внешнего вида же проводилась согласно тогдашнему вкусу. Например, в нижней части машины делалось хромированное покрытие деталей.
Кроме того, одним из итальянских тюнинговых ателье была сделана попытка проведения рестайлинга, но он так и остался невостребованным.
«Москвич - 408
». Хотя далеко не в каждом случае машине
требовалось проведение хирургического вмешательства. Например, автомобиль «Москвич-408», в странах Европы известен как Elite Deluxe, обошелся минимальным количеством изменений.
«Москвич - 412
». Зато его преемник – Москвич-412» уже имел постаревший внешний вид. Именно это стало причиной того, что занимающаяся импортом компания «Конела» из Финляндии предложила собственный необыкновенный вариант. Заключался он в том, что в конструкцию машин был добавлен бампер от «Жигулей» с хромированным покрытием, дверные ручки и импровизированные «клыки» на бампере.
«Запорожец». Появление в начале 70-х годов «Жигулей», ставших наиболее прогрессивной маркой автомобилей в СССР, позволило применять элементы его внешности в качестве декора на других видах машин. Например, на «Запорожце» это были колесные колпаки, которые неплохо смотрелись, но влияния на рыночную стоимость машины не оказали.
УАЗ
. В свое время марка Lada
считалась настолько значимой и весомой, что ее пытались использовать везде, где только можно. Например, выход марки УАЗ
на рынок США, который так и не состоялся, был запланирован именно под маркой Lada.
И если в США машины не пошли, то в Европе они имели достаточно неплохой уровень продаж. Импортер машин из Ульяновска, компания «Марторелли», открыла производство по улучшению того, что там собирали. В ход шли все известные средства: и более современные моторы, и съемные жесткие крыши, и красивые колесные диски, и качественная покраска.
К сожалению, это была лебединая песня отечественных автомобилей, так как в дальнейшем они уже не имели возможности составить конкуренцию зарубежным автопроизводителям и их продукции.