Geely готовит для Smart новую модель на базе Volvo

Новый электрический кроссовер представят в начале осени 2021 года. Пока компания Smart предоставила новинку на фото.
Автобренд Smart решил перевести свою продукцию на электропривод в 2018 году. Через год часть акций компании была продана китайскому производителю Geely
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«Раскруткой» компании Smart, разработкой и подготовкой новых моделей по большей части занимались специалисты из КНР. Китайские производители планируют запустить производство будущих моделей на свои мощностях, и первой из них станет новый электрический кроссовер.
Новинку официально представили в мае 2021 года. В сети опубликовали тизеры и предварительные рендеры кросса. Сейчас появились еще и фото.
Но стоит иметь в виду, что представлена не серийная модель и не тестовый прототип, а только концепт, который еще не имеет названия. Сами специалисты Smart пока называют модель eSUV.
На представленных снимках автомобиль показан сверху, поэтому можно сразу отметить шикарную панорамную крышку с золотистым узором. Стильная передняя оптика и чёрные элементы дизайна делают новинку очень солидной.
Кроссовер под рабочим названием Smart eSUV основывается на архитектуре SEA. Технические подробности пока не освещаются. Предполагается, что у будущего кроссовера будет только один электродвигатель на задней оси. Аккумуляторная батарея на 70 кВт/ч гарантирует 500 км пути на одной зарядке.
Smart обещает установить в машине самую современную медиа-систему с голосовым управлением. Премьера состоится на автошоу IAA в сентябре 2021 года. В начале 2022 года производители приступят к серийному производству. Появится ли новинка в России, пока неизвестно.