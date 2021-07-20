Geely готовит для Smart новую модель на базе Volvo

Новый электрический кроссовер представят в начале осени 2021 года. Пока компания Smart предоставила новинку на фото.

Фото: Geely Geely

Автобренд Smart решил перевести свою продукцию на электропривод в 2018 году. Через год часть акций компании была продана китайскому производителю Geely

«Раскруткой» компании Smart, разработкой и подготовкой новых моделей по большей части занимались специалисты из КНР. Китайские производители планируют запустить производство будущих моделей на свои мощностях, и первой из них станет новый электрический кроссовер.

Новинку официально представили в мае 2021 года. В сети опубликовали тизеры и предварительные рендеры кросса. Сейчас появились еще и фото.

Но стоит иметь в виду, что представлена не серийная модель и не тестовый прототип, а только концепт, который еще не имеет названия. Сами специалисты Smart пока называют модель eSUV.

Geely

На представленных снимках автомобиль показан сверху, поэтому можно сразу отметить шикарную панорамную крышку с золотистым узором. Стильная передняя оптика и чёрные элементы дизайна делают новинку очень солидной.

Кроссовер под рабочим названием Smart eSUV основывается на архитектуре SEA. Технические подробности пока не освещаются. Предполагается, что у будущего кроссовера будет только один электродвигатель на задней оси. Аккумуляторная батарея на 70 кВт/ч гарантирует 500 км пути на одной зарядке.

Geely