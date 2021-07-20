Средняя цена автомобиля подобралась к ₽2 млн

В 2021 году автомобилисты России увеличили затраты на покупку новых машин почти на 400 млрд рублей, во многом это объясняется значительным ростом цен – сейчас средневзвешенная стоимость нового автомобиля в стране вплотную подобралась к отметке в два миллиона рублей. Автомобили продолжат дорожать как минимум до конца года, предупреждают дилеры.

Фото: ТАСС ТАСС

Объем российского автомобильного рынка с января по май 2021 года в денежном выражении вырос в полтора раза, свидетельствуют данные агентства Russian Automotive Market Research. За пять месяцев россияне потратили на новые легковые машины более 1,25 трлн рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по конец мая 2020 года такие же затраты россиян не превысили 857 млрд рублей.

Видео дня

Продажи автомобилей в тот же период выросли не более чем на 39% (до 478 тыс. машин), причем с учетом легкого коммерческого транспорта, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Porsche и Самый высокую динамику по выручке на российском рынке показывают Mercedes-Benz Lada : их результаты в денежном выражении выросли по итогам пяти месяцев на 83%, 66% и 62% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На легковые автомобили «АвтоВАЗа» россияне потратили с января по май 122,5 млрд рублей.

Покупатели Porsche тем временем оставили в автосалонах 133,5 млрд рублей, Mercedes-Benz – почти 135 млрд рублей.

Серьезные доходы автокомпаний на фоне пандемии стали возможны благодаря значительному росту цен на новые автомобили.

Средневзвешенная цена только за рассматриваемый период выросла на 11,4%, достигнув отметки в 1 946 813 рублей, отмечают аналитики Russian Automotive Market Research.

Средневзвешенная цена новой Lada при этом выросла на 9% (по сравнении с 5 месяцами 2020 года), до 787,7 тыс. рублей. Среди популярных у россиян марок автомобилей – это не самый высокий показатель. Так, модели Kia в это же время подорожали почти на 20%, Renault Toyota – на 12%, Nissan – на 10%, Volkswagen – на 7%.

Стабильными среди лидеров рынка остаются лишь цены на машины Skoda – их рост по сравнению с 5 месяцами 2020-го не превысил 1%.

Для сравнения, автомобили Mercedes-Benz за тот же период подорожали почти на треть.

Согласно статистике крупнейшего классифайда Рунета Auto.ru, 33 автомобильных бренда в июне увеличили цены. Представители дилерского сообщества уверены, что этот тренд, как и нехватка машин, сохранятся как минимум до конца года.

«Дефицит все еще есть на российском рынке, он ощущается по большинству брендов. По разным маркам ситуация может варьироваться.



Сейчас в наличии есть и традиционно популярные модели, но их достаточно мало – и сложно прогнозировать, будут ли они в наличии, например, в следующем месяце»,— рассказал «Газете.Ru» операционный директор автомобильной группы «Авилон» Александр Никонов.

Среди основных причин роста цен, по его словам, дефицит новых автомобилей, инфляция и колебания курса валют по отношению к рублю. Во втором полугодии все это продолжится и по итогам года увеличение стоимости машин может достичь 20% год к году, полагает гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский

«Безусловно, будут модели, где рост цен будет более 30-35%, и где рост по году не превысит 10%»,— ожидает собеседник.

Тотального дефицита на авторынке не наблюдается, однако с выбором комплектаций автомобиля у покупателей могут быть проблемы, указывает он. Автомобилей не столько, сколько хотелось бы, поэтому на рынке присутствует накрутка цен, признает глава «Автодома». Если клиент захочет купить самую востребованную модель, он точно сможет это сделать, но, возможно, не в той комплектации, в какой ему хотелось бы, предупреждает Ольховский.

На динамику ценообразования все еще влияет не отыгранное в ценниках падение рубля, уверен гендиректор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Дефицит автомобилей и высокий спрос сохраняются во всем мире, что позволяет автопроизводителям диктовать свои условия покупателям, констатирует Терлюкевич.

«На себестоимость также влияют рост стоимости металла, энергоносителей, комплектующих для авто и электронных компонентов»,— перечислил он.