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Инспектор ГИБДД объяснил разницу между "сезонным" и "внесезонным" нарушением ПДД

Car.ru
1 час назад
Сотрудник ГИБДД предоставил информацию о сезонных и внесезонных нарушениях ПДД. Он отметил, что это не официальное название, которое существует только в профессиональном кругу.
Инспектор ГИБДД объяснил разницу между "сезонным" и "внесезонным" нарушением ПДД
Фото: Car.ruCar.ru
Сезонным нарушением ПДД является тонировка, поскольку светопропускаемость можно измерить только при положительной температуре воздуха. Зимой в большинстве регионов, особенно с суровой зимой, её практически нельзя измерить.
Превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч, тоже является сезонным нарушением, характерным для лета. Зимой на улице гололед и водители ездят осторожно. Нарушение разметки также сезонное нарушение — зимой дорога покрыта снегом, разметку практически не видно либо она плохо различима от гололеда.
Внесезонные нарушения ПДД — это управление авто в состоянии алкогольного опьянения, такое явление может случиться как зимой, так и летом. Проезд на красный сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, превышение скоростного режима до 40 км/ч – все это тоже внесезонные нарушения. Пешеходы тоже могут стать внесезонными нарушителями, когда они пересекают проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Бортжурнал,ГИБДД,
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