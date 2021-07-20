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У Bugatti есть секретный конфигуратор для особых клиентов

Car.ru
3 часа назад
Французская премиальная автомобильная марка Bugatti не скрывает своего стремления сделать собственные автомобили как можно более уникальными. Для некоторых клиентов у компании даже есть специальный конфигуратор, недоступный большинству поклонников.
У Bugatti есть секретный конфигуратор для особых клиентов
Фото: Car.ruCar.ru
Журналист Дэниел Голсон получил от Bugatti доступ к секретному конфигуратору клиентов Chiron Pur Sport всего на час. Гиперкар ждут 60 клиентов марки.
Как оказалось, в специальном конфигураторе клиенты получают возможность создать собственный гиперкар, непохожий ни на один другой. Журналист дал волю своему воображению и показал, что вышло.
К виртуальному созданию Chiron Pur Sport присоединился и представитель Bugatti по дизайну и продажам Яша Штрауб, который делился необходимыми инструкциями. Он помогает избранным клиентам персонализировать свой гиперкар.
Многие поклонники выбирают более традиционные цвета кузова - чёрный или красный, а не синий, указанный в спецификации запуска, отметил Штрауб.
В отличие от обычного Chiron, весь передний бампер Pur Sport сделан из углеродного волокна и включает в себя черную сетку, которую можно настроить так, чтобы она имела стандартный подковообразный узор или отделку, называемую яркой матрицей. Хромированный акцент можно увидеть в обрамлении С-образной линии автомобиля, а также на всех значках.
Кроме того, на выбор предлагаются несколько колёс с особым аэродинамическим дизайном. Колеса сделаны из магния, внешняя часть - фиолетового цвета, а внутренние диски - медного, чтобы соответствовать остальной теме. На свой вкус можно настроить и открытые элементы двигателя W16 - в основном головки цилиндров.
Что касается интерьера, то потенциальные владельцы могут выбирать между парочкой десятков вариантов расцветки кожи и алькантары.
Бортжурнал,Bugatti,
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