В России будут собирать новую модель Fiat

Что же касается грузопассажирской модели Scudo, то она ранее продавалась в России в версиях Cargo и пассажирских Combi и Panorama. Например, цельнометаллический фургон был доступен в нескольких исполнениях различной длины, высоты и грузоподъемности, а пассажирские версии — в стандартном и удлиненном варианте. Как уточняет портал Quto.ru, новый Scudo, который будут собирать в России, станет «близнецом» других фургонов концерна Stellantis и будет ориентирована исключительно на экспорт. К запуску Scudo штат сотрудников завода «ПСМА Рус» увеличат на 1000 человек.