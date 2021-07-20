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В России будут собирать новую модель Fiat

Motor.ruиещё 2
2 часа назад
На калужском заводе «ПСМА Рус», где выпускают автомобили Mitsubishi, Peugeot и Opel, в 2022 году начнут собирать минивэны Fiat Scudo, рассказал журналистам вице-президент по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшман. В пресс-службе концерна Stellantis, в который входит Fiat, уточняют, что Scudo российской сборки будут поставлять за рубеж. Кроме того, уже во второй половине 2021 года начнется экспорт 1,6-литровых дизельных двигателей, произведенных в России: их отправят в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.
В России будут собирать новую модель Fiat
Фото: ReutersReuters
До конца нынешнего года в Калуге организуют экспортный хаб, который будет поставлять коммерческие автомобили марок Citroen, Peugeot и Opel, а также автокомпоненты, в Европу. В частности, речь идет о моделях Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel Vivaro, которые сходят с конвейера калужского предприятия, а также о дизельных моторах 1.6 для пассажирских автомобилей.
Что же касается грузопассажирской модели Scudo, то она ранее продавалась в России в версиях Cargo и пассажирских Combi и Panorama. Например, цельнометаллический фургон был доступен в нескольких исполнениях различной длины, высоты и грузоподъемности, а пассажирские версии — в стандартном и удлиненном варианте. Как уточняет портал Quto.ru, новый Scudo, который будут собирать в России, станет «близнецом» других фургонов концерна Stellantis и будет ориентирована исключительно на экспорт. К запуску Scudo штат сотрудников завода «ПСМА Рус» увеличат на 1000 человек.
В настоящее время Fiat представлен в России коммерческими Doblo и Dutaco, пассажирские версии которых стоят от 1,6 и 2,9 миллиона соответственно. Фургон Ducato обойдется минимум в 2,4 миллиона рублей, а фургон Doblo — почти в 1,6 миллиона рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первую половину 2021 года на российском рынке реализовали 591 новый автомобиль Fiat, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Бортжурнал,Fiat Scudo,Opel Vivaro,Peugeot Expert,Citroen Jumpy,Fiat,Peugeot,Opel,Citroen,Mitsubishi,
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