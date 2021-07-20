В России будут собирать новую модель Fiat

На калужском заводе «ПСМА Рус», где выпускают автомобили Mitsubishi
, Peugeot
и Opel
, в 2022 году начнут собирать минивэны Fiat Scudo
, рассказал журналистам вице-президент по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшман. В пресс-службе концерна Stellantis, в который входит Fiat
, уточняют, что Scudo российской сборки будут поставлять за рубеж. Кроме того, уже во второй половине 2021 года начнется экспорт 1,6-литровых дизельных двигателей, произведенных в России: их отправят в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.