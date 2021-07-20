Стало известно, за какой тюнинг автомобиль снимут с регистрации

В 2021 году регистрация автотюнинга стала сложнее, из-за чего техосмотр не смогли пройти автомобили даже с небольшими изменениями. Какие элементы подпадают под запрет, расскажем ниже.

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Нестандартные бамперы

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Установка нестандартных бамперов может быть выполнена только при наличии специального разрешения ГИБДД . Юрий Пархоменко, директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто», объяснил, что самодельные бампера могут представлять собой опасность. В частности, речь идет о вариациях с острыми краями, которые могут нанести травмы пешеходам.

Нештатные колеса

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Без экспертизы и разрешения Госавтоинспекции запрещается и установка колес, диаметр которых больше или меньше того, что рекомендует изготовитель. Специалисты отмечают, что большие колеса негативно сказываются на тормозах и поперечной устойчивости машины.

Проставки для увеличения вылета колесных дисков

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Хотя проставки для увеличения вылета колесных дисков запрещены, но из-за отсутствия необходимых инструментов инспекторы пока не могут определять их наличие.

необычные колесные колпаки;дефлекторы на окнах;

незаводские спойлеры;

нештатные затемняющие полосы на верхнем крае ветрового стекла;

тонировка стекол, светопропускаемость которых ниже 70%;

нештатные шторки;

чип-тюнинг мотора. Другими запрещенными элементами тюнинга считаются: