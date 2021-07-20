Стало известно, за какой тюнинг автомобиль снимут с регистрации

В 2021 году регистрация автотюнинга стала сложнее, из-за чего техосмотр не смогли пройти автомобили даже с небольшими изменениями. Какие элементы подпадают под запрет, расскажем ниже.
Нестандартные бамперы
Установка нестандартных бамперов может быть выполнена только при наличии специального разрешения ГИБДД
. Юрий Пархоменко, директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто», объяснил, что самодельные бампера могут представлять собой опасность. В частности, речь идет о вариациях с острыми краями, которые могут нанести травмы пешеходам.
Нештатные колеса
Без экспертизы и разрешения Госавтоинспекции запрещается и установка колес, диаметр которых больше или меньше того, что рекомендует изготовитель. Специалисты отмечают, что большие колеса негативно сказываются на тормозах и поперечной устойчивости машины.
Проставки для увеличения вылета колесных дисков
Хотя проставки для увеличения вылета колесных дисков запрещены, но из-за отсутствия необходимых инструментов инспекторы пока не могут определять их наличие.
Другими запрещенными элементами тюнинга считаются:
- необычные колесные колпаки;дефлекторы на окнах;
- незаводские спойлеры;
- нештатные затемняющие полосы на верхнем крае ветрового стекла;
- тонировка стекол, светопропускаемость которых ниже 70%;
- нештатные шторки;
- чип-тюнинг мотора.
Согласно ч.1 ст. 12.5 КоАП, за незарегистрированный автотюнинг водитель может быть наказан предупреждением или штрафом в 500 рублей. Нарушителям будет выдаваться требование о недопущении административного нарушения. В согласии с ним, эксплуатация автомобиля запрещается до тех пор, пока незаконные изменения не будут устранены. На это отводится 10 дней. Если собственник машины не выполнит предписаний, то регистрация транспортного средства будет аннулирована, а само оно будет объявлено в розыск.