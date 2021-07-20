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Стало известно, за какой тюнинг автомобиль снимут с регистрации

АвтоКод
44 минуты назад
В 2021 году регистрация автотюнинга стала сложнее, из-за чего техосмотр не смогли пройти автомобили даже с небольшими изменениями. Какие элементы подпадают под запрет, расскажем ниже.
Стало известно, за какой тюнинг автомобиль снимут с регистрации
Фото: АвтоКодАвтоКод

Нестандартные бамперы

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Установка нестандартных бамперов может быть выполнена только при наличии специального разрешения ГИБДД. Юрий Пархоменко, директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто», объяснил, что самодельные бампера могут представлять собой опасность. В частности, речь идет о вариациях с острыми краями, которые могут нанести травмы пешеходам.

Нештатные колеса

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Без экспертизы и разрешения Госавтоинспекции запрещается и установка колес, диаметр которых больше или меньше того, что рекомендует изготовитель. Специалисты отмечают, что большие колеса негативно сказываются на тормозах и поперечной устойчивости машины.

Проставки для увеличения вылета колесных дисков

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Хотя проставки для увеличения вылета колесных дисков запрещены, но из-за отсутствия необходимых инструментов инспекторы пока не могут определять их наличие.
Другими запрещенными элементами тюнинга считаются:
  • необычные колесные колпаки;дефлекторы на окнах;
  • незаводские спойлеры;
  • нештатные затемняющие полосы на верхнем крае ветрового стекла;
  • тонировка стекол, светопропускаемость которых ниже 70%;
  • нештатные шторки;
  • чип-тюнинг мотора.
Согласно ч.1 ст. 12.5 КоАП, за незарегистрированный автотюнинг водитель может быть наказан предупреждением или штрафом в 500 рублей. Нарушителям будет выдаваться требование о недопущении административного нарушения. В согласии с ним, эксплуатация автомобиля запрещается до тех пор, пока незаконные изменения не будут устранены. На это отводится 10 дней. Если собственник машины не выполнит предписаний, то регистрация транспортного средства будет аннулирована, а само оно будет объявлено в розыск.
Бортжурнал,ГИБДД,
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