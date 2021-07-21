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Самые дешевые иномарки за всю историю автомобилестроения

Car.ruиещё 2
1 час назад
Какой автомобилист не хотел бы приобрести иномарку, чтобы передвигаться по делам с комфортом и не сталкиваться с частыми проблемами, которым подвержены все отечественные автомобили? На сегодняшний день одной из самых бюджетных иномарок на рынке является Renault Logan. Модель в базовой комплектации обходится чуть меньше 10 000 долларов. Это не самое плохое приобретение, но когда-то на рынке существовали более бюджетные автомобили. Рассмотрим подборку самых дешевых машин.
Самые дешевые иномарки за всю историю автомобилестроения
Фото: Car.ruCar.ru
Morris Minor. Этот автомобиль можно было приобрести за 12 500 долларов. Конечно, это нельзя отнести к сегменту самых дешевых моделей, но все же. Когда бухгалтеры проводили сверку документации, удалось выяснить, что с каждой проданной машины компания теряет по 200 долларов. Это нормальное явление, если говорить об автомобилях типа Bugatti Veyron, но для массовой модели - настоящая неожиданность. В период с 1952 по 1971 год автомобиль предлагался в 6 версиях кузова - седан (2-дверный, 4-дверный), кабриолет, универсал, фургон и пикап. За весь период существования на рынке был выпущен 1 368 291 автомобиль.
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Daihatsu Ayla. Этот транспорт можно было приобрести за 6 386 долларов. Данный автомобиль также известен в лице Toyota Agya. В комплектации предусматривается литровый мотор с АКПП в паре. Так как речь идет о малолитражке, в процессе поездки нельзя удивиться сильной динамике, так как ее просто нет. Низкую стоимость можно объяснить тем, что данная модель предлагается для рынка некоторых стран Азии. Выпуском занимались с 2012 года в Индонезии.
FIAT 500 Topolino. Автомобиль с ценой 5 434 доллара. Выпускать модель начали за 10 лет до начала Второй мировой войны. В качестве целевой группы при этом решили выбрать итальянцев. За 20 лет производитель сумел реализовать 520 000 автомобилей. Однако, преемник FIAT 500 оказался более популярным на рынке. В оснащении автомобиля предусматривался нижнеклапанный мотор, объемом 569 кубов. Его мощность составляла 13 л.с. Он потреблял только 6 литров бензина на 100 км.
Peel P50. Миниатюрный автомобиль можно было приобрести за 4420 долларов. Это наиболее известный сити-кар на земле, который имел одно посадочное место и небольшие габариты. Этот автомобиль также попал в Книгу рекордов как самый маленький в мире среди серийных моделей. 1-цилиндровый двигатель в конструкции дополнялся ручным стартером. Максимальная мощность составляла 4.2 л.с., а расход топлива - 2.8 литра на 100 км.
Ford Model T. Приобрести данную модель в свое время можно было за 3 895 долларов. Так как классика во все времена была в моде, автомобиль продавался крупными партиями. За всю историю существования с конвейера сходили различные вариации модели. Каждая из них имела свои особенности.
Самая первая версия оснащалась 4-цилиндровым мотором, мощность которого доходила до 22 л.с. Расход в среднем составлял 11 - 18 литров на 100 км.
ЗАЗ 968-А. Данный транспорт предлагался по цене 3 551 доллар. Автомобиль шел на экспорт. Гражданам СССР было бы дешевле приобрести ЗАЗ 965, но многие обращали внимание на иностранную модификацию.Помимо стоимости автомобиль имел еще одно видимое преимущество - заднее расположение мотора. При помощи такой конструкции автомобиль мог преодолевать болота летом и сугробы зимой. Даже сейчас на дорогах можно встретить такой транспорт. Конечно, они используются уже не по прямому назначению, а для хобби.
Shelman ASC. Автомобиль с ценой 3 455 долларов. Несмотря на небольшие габариты, в нем можно было прокатить даже девушку. Этот транспорт расшифровывается как спорткар для взрослых. В оснащении - двигатель на 3 л.с., фары и задние фонари. Все оборудование в автомобиле функционировало полностью. Максимальная скорость для транспорта - 40 км/час. В те времена производитель как-то и не задумывался о том, чтобы предоставить водителю и пассажиру пространство в ногах.
Banner Boy Buckboard. Автомобиль или его подобие, которое продавалось по цене 3 152 доллара. Такой транспорт фактически можно назвать Ariel Atom своего времени.Двигатель у данного транспорта был встроен в заднюю часть. Его отдача составляла только 2.75 л.с. На платформе, кроме двигателя, было установлено рулевое колесо
Tata Nano. Стоимость транспорта составляла 2 598 долларов. Это второй самый дешевый автомобиль во всем мире из известных. Транспорт, опять же, входит в число сити-каров и больше всего подходит для эксплуатации в крупных городах.
KIA 2007 года. Автомобили KIA вообще можно было приобрести бесплатно при одном условии - покупка автомобиля 2008 года выпуска. Компания Subaru пыталась проделать аналогичный трюк с не самыми популярными на тот момент 360.
Итог. Какие они, самые дешевые иномарки? В обще рейтинге встречаются как относительно свежие модели, так и автомобили прошлого века.
Бортжурнал,Toyota Agya,Daihatsu Ayla,ЗАЗ 965,Renault Logan,Fiat 500,Bugatti Veyron,Tata,ЗАЗ,Bugatti,Daihatsu,Renault,Subaru,Kia,Toyota,Fiat,Ford,
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