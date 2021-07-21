Самые дешевые иномарки за всю историю автомобилестроения

Данный транспорт предлагался по цене 3 551 доллар. Автомобиль шел на экспорт. Гражданам СССР было бы дешевле приобрести ЗАЗ 965, но многие обращали внимание на иностранную модификацию.Помимо стоимости автомобиль имел еще одно видимое преимущество - заднее расположение мотора. При помощи такой конструкции автомобиль мог преодолевать болота летом и сугробы зимой. Даже сейчас на дорогах можно встретить такой транспорт. Конечно, они используются уже не по прямому назначению, а для хобби.