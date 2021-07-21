Самые дешевые иномарки за всю историю автомобилестроения

Morris Minor.
Этот автомобиль можно было приобрести за 12 500 долларов. Конечно, это нельзя отнести к сегменту самых дешевых моделей, но все же. Когда бухгалтеры проводили сверку документации, удалось выяснить, что с каждой проданной машины компания теряет по 200 долларов. Это нормальное явление, если говорить об автомобилях типа Bugatti
Veyron, но для массовой модели - настоящая неожиданность. В период с 1952 по 1971 год автомобиль предлагался в 6 версиях кузова - седан (2-дверный, 4-дверный), кабриолет, универсал, фургон и пикап. За весь период существования на рынке был выпущен 1 368 291 автомобиль.