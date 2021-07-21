Россияне стали чаще покупать роскошные автомобили с пробегом

Во втором квартале 2021 года продажи подержанных машин премиального сегмента в возрасте до трех лет заметно пошли в рост, превысив прошлогодние результаты на 56%. В сравнении с этим общее увеличение реализации машин на российской вторичке за тот же период составило 37%, рассказали в «Авито Авто».
Повышение спроса на роскошные автомобили с пробегом эксперты объясняют ростом цен на новые машины, из-за которого россияне перенаправляют свой взгляд в сторону вторичного авторынка.
Стоит отметить, что со второго квартала 2020 года по второй квартал этого года средние цены на б/у авто Luxury-сегмента возрастом до трех лет поднялись на 27%. За этот же период среднее подорожание по всей вторичке составило 37%.
ТОП-5 регионов, в которых во втором квартале 2021 года лучше всего продавались подержанные премиальные автомобили в возрасте до трех лет, выглядит так:
- Москва и Московская область — 44,3% доли рынка;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область — 13,6%;
- Краснодарский край — 7,3%;
- Республика Татарстан — 3,5%;
- Ростовская область — 2,6%.
Во втором квартале 2021 года средняя цена роскошной машины с пробегом возрастом до трех лет составила 3 568 000 рублей. В некоторых регионах этот показатель оказался выше среднего по стране. Например, в Иркутской области премиальные авто стоят в среднем по 4 295 000 рублей, в Кировской области — 4 199 000 рублей, в Новосибирской области и Дагестане — 4 500 000 рублей.