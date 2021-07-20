Появились шпионские фото салона новой Toyota Tundra

В распоряжении издания Motor1.com оказались шпионские фотографии еще непредставленной Toyota Tundra
нового поколения. Ранее японская марка полностью раскрыла экстерьер автомобиля и поделилась парой снимков интерьера, однако, судя по свежим фотографиям, салон несколько отличается от интерьера тестового прототипа, замеченного шпионами. И главное отличие — в экране информационно-развлекательной системы.
На ранних тизерах дисплей возвышался над передней панелью и, судя по всему, был прямоугольной формы. На шпионских фотографиях экран встроен в панель, и он гораздо меньшего размера. Можно предположить, что на снимках, опубликованных Motor1.com, запечатлена одна из начальных версий модели, тогда как на тизерном изображении — топовая Tundra.
На это указывает и аналоговые шкалы на приборной панели и обилие физических кнопок. Также сообщается, что Tundra сохранит традиционное для модели сдвижное заднее стекло, а в дорогих комплектациях предложат кожаный салон и панорамную крышу с люком.
Пикап нового поколения построен на рамной платформе GA-F, уже знакомой по Toyota Land Cruiser
300. В линейку двигателей войдет бензиновый двигатель V6 iForce iMax, который будет сочетаться с 10-диапазонной коробкой передач с гидротрансформатором. «Атмосферник» V8 5.7, который устанавливался на модель предыдущего поколения, исключили из линейки.