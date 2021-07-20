Появились шпионские фото салона новой Toyota Tundra

На ранних тизерах дисплей возвышался над передней панелью и, судя по всему, был прямоугольной формы. На шпионских фотографиях экран встроен в панель, и он гораздо меньшего размера. Можно предположить, что на снимках, опубликованных Motor1.com, запечатлена одна из начальных версий модели, тогда как на тизерном изображении — топовая Tundra.