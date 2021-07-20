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Какие машины чаще других эвакуируют без номеров в Москве?

Car.ru
1 час назад
В Москве чаще всего эвакуируют машины без номеров немецких марок. Об этом рассказали в местном Дептрансе.
Какие машины чаще других эвакуируют без номеров в Москве?
Фото: Car.ruCar.ru
Столичный паркинг перемещает в обязательном порядке автомобили без номерных знаков на специальные стоянки в целях безопасности. Подобные машины могут применяться злоумышленниками в преступных целях или числятся в угоне. В общей сложности, с января нынешнего года с улиц Москвы эвакуировали 1122 транспортных средств, на которых не было номеров.
В топ-3 автомобилей по частоте перемещений на штрафстоянку попали только модели брендов из Германии и Южной Кореи - BMW, Mercedes и KIA, но немецкие компании уверенно занимают первые позиции: 174, 150 и 102 единиц соответственно. Далее идут Toyota (85), Hyundai (75), Skoda (56), Volkswagen (50).
Немного ранее стало известно, что столичные эвакуаторы с начала лета перевезли почти две сотни машин, не сумевших самостоятельно покинуть место аварии в городе. Такие работы паркинг выполняет не только благодаря обычным эвакуаторам для легковых моделей, но и грузовых, предназначенных для автобусов и фур.
Бортжурнал,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Volkswagen,
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