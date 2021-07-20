Какие машины чаще других эвакуируют без номеров в Москве?

В Москве чаще всего эвакуируют машины без номеров немецких марок. Об этом рассказали в местном Дептрансе.

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Столичный паркинг перемещает в обязательном порядке автомобили без номерных знаков на специальные стоянки в целях безопасности. Подобные машины могут применяться злоумышленниками в преступных целях или числятся в угоне. В общей сложности, с января нынешнего года с улиц Москвы эвакуировали 1122 транспортных средств, на которых не было номеров.

В топ-3 автомобилей по частоте перемещений на штрафстоянку попали только модели брендов из Германии и Южной Кореи - BMW , Mercedes и KIA , но немецкие компании уверенно занимают первые позиции: 174, 150 и 102 единиц соответственно. Далее идут Toyota (85), Hyundai (75), Skoda (56), Volkswagen (50).