Какие машины чаще других эвакуируют без номеров в Москве?

В Москве чаще всего эвакуируют машины без номеров немецких марок. Об этом рассказали в местном Дептрансе.
Столичный паркинг перемещает в обязательном порядке автомобили без номерных знаков на специальные стоянки в целях безопасности. Подобные машины могут применяться злоумышленниками в преступных целях или числятся в угоне. В общей сложности, с января нынешнего года с улиц Москвы эвакуировали 1122 транспортных средств, на которых не было номеров.
В топ-3 автомобилей по частоте перемещений на штрафстоянку попали только модели брендов из Германии и Южной Кореи - BMW
, Mercedes и KIA
, но немецкие компании уверенно занимают первые позиции: 174, 150 и 102 единиц соответственно. Далее идут Toyota
(85), Hyundai
(75), Skoda
(56), Volkswagen
(50).
Немного ранее стало известно, что столичные эвакуаторы с начала лета перевезли почти две сотни машин, не сумевших самостоятельно покинуть место аварии в городе. Такие работы паркинг выполняет не только благодаря обычным эвакуаторам для легковых моделей, но и грузовых, предназначенных для автобусов и фур.