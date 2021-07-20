Почему опасно передвигаться на автомобиле в жару по сухой траве

Жаркая погода практически вынуждает жителей крупных городов отправиться на дачные участки. Находиться на заасфальтированной территории, которая нагревается до 40 градусов весь летний сезон, сможет не каждый. Те, у кого нет дачи, тоже отдыхают от города, когда выезжают на природу и проводят время рядом с водоемами наедине с шашлыком. Такой отдых на первый взгляд не представляет опасности, но на самом деле в нем кроется множество правил, обязательных для соблюдения.

Фото: Car.ru Car.ru

Как правило, путь к водоему за городом лежит через проселочную дорогу. Хорошо, если такая вообще предусмотрена. Во всех остальных случаях приходится передвигаться прямо по траве, которая под палящими лучами солнца моментально превращается в сено. Рассмотрим, опасна ли такая поездка для автомобилиста и какими бедами она может обернуться для транспортного средства.

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Выхлопная система. Передвигаться по сухой траве в жаркий день на автомобиле опасно по 2 причинам. Современные транспортные средства под днищем имеют каталитический нейтрализатор, который необходим для дожига паров топлива. Даже новый двигатель в определенных условиях будет выбрасывать достаточное количество продуктов распада в катализатор. Из-за них разогрев технического узла в автомобиле проходит до очень высокой температуры. При нормальной эксплуатации каталитический нейтрализатор способен накаляться до 400 градусов.

Если автомобиль уже находится не в лучшем состоянии и успел пройти не одну сотню километров, его техническое состояние намного хуже. Именно поэтому в системе зажигания могут происходить проблемы. Изношенные свечи или катушки зажигания создают все условия для того, чтобы топливная смесь сгорала не полностью в цилиндрах.

Если в автомобиле неисправны форсунки или имеются проблемы с датчиками, смесь будет готовиться с нарушением, что опять же приведет к ее неполноценному сгоранию. Из цилиндров после этого начнут выбрасываться взрывоопасные газу, которые способны раскалять каталитический нейтрализатор до 600 градусов.

В результате раскаленный нейтрализатор может стать причиной серьезного пожара . Происходит это при непосредственном контакте с горючими материалами. Именно таким материалом и выступает сухая на обочине или возле дорог. Еще хуже обстоит ситуация, когда водители решают преодолеть сложный участок напрямую по полю через траву. Высокие стебли будут касаться и запутываться в креплениях труб выхлопа. Если вырвать такой пучок сена и поехать дальше, можно в любой момент загореться. Особенно опасно данное явление в том случае, если водитель интенсивно нажимает на педаль газа на первой передаче.

Пожар в таких случаях может охватить не только транспортное средство, но и поле. И здесь обычный выезд на природу может обернуться крупными тратами.

Напомним, что во время сухой погоды власти устанавливают особый порядок эксплуатации природных ресурсов. В Лесном кодексе РФ указано, что на все лето может устанавливаться запрет для автомобилистов на въезд на неподготовленные для парковки территории. На территории заказника или заповедника вообще может быть установлен запрет для нахождения автомобилей и людей. Узнать, введен ли особый режим, можно на сайтах региональных отделений МЧС

Штраф. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах можно получить штраф в размере 1500 – 5000 рублей. Если пожар уже произошел и нанес большой ущерб, речь будет идти о разбирательствах в рамках уголовного дела. В природных парках нельзя жарить шашлык и разводить костер. Но штраф гражданин может получить и за смежные нарушения. К ним можно отнести подъезд на автомобиле к берегу, который карается штрафов в размере 5000 рублей. Если за нарушением будет поймано юридическое лицо, сумма взыскания составит 500 000 рублей.