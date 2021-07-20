Как легко распознать перекупщика на авторынке?

Автолюбителям не стоит приобретать машину у перекупщика по таким причинам. К примеру, последний вложил в транспорт меньше, но хочет получить с него больше. Кроме того, настоящий владелец точно знает обо всех плюсах и минусах своего автомобиля, а поэтому без стеснения расскажет об этом всем.

Отличить перекупщика от хозяина можно по следующим причинам: номер телефона (иногда первые публикуют несколько объявлений о продаже, а не одно); место осмотра транспорта (если на одну локацию выпадает несколько объявлений, а по всем ним отвечает один и тот же человек); в описании нет подробностей (перекупщик сухо описывает авто, тогда как реальный собственник рассказывает все о машине очень полноценно); проверка (если продавец не дает номер VIN, то на онлайн-сервисах можно проверить машину по ее номерам, узнав все желаемые подробности); подставное лицо (это когда по телефону отвечает один человек, а на осмотре появляется совсем другой, это сразу говорит о подставе).