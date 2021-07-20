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Как легко распознать перекупщика на авторынке?

Car.ru
1 час назад
На вторичном рынке ценят автомобили, которые продают их настоящие собственники. Нередко перекупщики выдают себя за собственника, чтобы выгодно реализовать автомобиль.
Как легко распознать перекупщика на авторынке?
Фото: Car.ruCar.ru
Автолюбителям не стоит приобретать машину у перекупщика по таким причинам. К примеру, последний вложил в транспорт меньше, но хочет получить с него больше. Кроме того, настоящий владелец точно знает обо всех плюсах и минусах своего автомобиля, а поэтому без стеснения расскажет об этом всем.
Отличить перекупщика от хозяина можно по следующим причинам: номер телефона (иногда первые публикуют несколько объявлений о продаже, а не одно); место осмотра транспорта (если на одну локацию выпадает несколько объявлений, а по всем ним отвечает один и тот же человек); в описании нет подробностей (перекупщик сухо описывает авто, тогда как реальный собственник рассказывает все о машине очень полноценно); проверка (если продавец не дает номер VIN, то на онлайн-сервисах можно проверить машину по ее номерам, узнав все желаемые подробности); подставное лицо (это когда по телефону отвечает один человек, а на осмотре появляется совсем другой, это сразу говорит о подставе).
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