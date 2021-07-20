Как завести автомобиль правильно?

Многим запуск двигателя кажется очень простым процессом. Но даже здесь могут возникнуть проблемы, если водитель будет действовать неправильно в этой ситуации.

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Даже в летнюю пору старый аккумулятор оперативно лишается своего заряда. Поэтому в процессе запуска могут возникнуть ошибки со стороны водителя, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на нормальном функционировании электроники. Чтобы таких негативных моментов не было, следует всего лишь на несколько секунд активировать дальний свет.

Затем необходимо повернуть ключ в замке, оставив его в этом положении на время. Мотор пока еще не включился, но на приборной панели уже загорелись лампы. Топливный насос прокачивает бензин, а электроника проверяет на работоспособность все системы в машине.