Как завести автомобиль правильно?

Многим запуск двигателя кажется очень простым процессом. Но даже здесь могут возникнуть проблемы, если водитель будет действовать неправильно в этой ситуации.
Даже в летнюю пору старый аккумулятор оперативно лишается своего заряда. Поэтому в процессе запуска могут возникнуть ошибки со стороны водителя, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на нормальном функционировании электроники. Чтобы таких негативных моментов не было, следует всего лишь на несколько секунд активировать дальний свет.
Затем необходимо повернуть ключ в замке, оставив его в этом положении на время. Мотор пока еще не включился, но на приборной панели уже загорелись лампы. Топливный насос прокачивает бензин, а электроника проверяет на работоспособность все системы в машине.
Следующий этап - это прогрев. Сразу нажимать на газ не надо, когда двигатель только включился. Трансмиссия нуждается в небольшом времени для прогрева рабочей жидкости, иначе только увеличится нагрузка на узлы коробки передач. А это уже приводит к поломкам. Еще следует потратить хотя бы пару минут, чтобы масляный насос прокачал масло по всей системе. Если толщина масляной пленки является небольшой, то поршневые кольца «пробьют» ее и в итоге поцарапаются цилиндры. Это может завершиться нежелательным для водителя дорогим ремонтом.