Какие ошибки помешают вам продать автомобиль

Одна из самых распространенных ошибок, которые автовладельцы допускают при самостоятельной продаже машины, — публикация некачественных фотографий и в недостаточном количестве. Важно помнить, что покупатель захочет увидеть автомобиль во всех подробностях. Поэтому лучше сфотографировать машину с разных ракурсов и планов, особенное внимание уделив интерьеру, и разместить в объявлении фотоподборку минимум из тридцати снимков. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

Фото: © РИА Новости. Илья Наймушин © РИА Новости. Илья Наймушин

"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", — добавляет эксперт.

Кроме того, необходимо позаботиться и о качественно составленном техническом описании автомобиля – указать наиболее важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, уточнить тип двигателя, сколько было владельцев, какая у машины гарантия).

В целом нужно предоставить максимум полезной информации, включая перечисление дорогих и нужных опций, например, обслуживание у дилера (если было).