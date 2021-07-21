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Названы типичные ошибки, мешающие вам продать автомобиль

Праймиещё 3
39 минут назад
Одна из самых распространенных ошибок, которые автовладельцы допускают при самостоятельной продаже машины, — публикация некачественных фотографий и в недостаточном количестве. Важно помнить, что покупатель захочет увидеть автомобиль во всех подробностях. Поэтому лучше сфотографировать машину с разных ракурсов и планов, особенное внимание уделив интерьеру, и разместить в объявлении фотоподборку минимум из тридцати снимков. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.
Какие ошибки помешают вам продать автомобиль
Фото: © РИА Новости. Илья Наймушин © РИА Новости. Илья Наймушин
"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", — добавляет эксперт.
Кроме того, необходимо позаботиться и о качественно составленном техническом описании автомобиля – указать наиболее важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, уточнить тип двигателя, сколько было владельцев, какая у машины гарантия).
В целом нужно предоставить максимум полезной информации, включая перечисление дорогих и нужных опций, например, обслуживание у дилера (если было).
"Однако при описании нельзя переусердствовать: любое чрезмерное восхваление автомобиля приведет к потере доверия", — подытожил специалист.
Бортжурнал,
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